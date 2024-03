Chrzan jest zdrowym warzywem, ale jeśli jest jadany w racjonalnych ilościach oraz nie znajduje się w naszej diecie zbyt często. Tutaj panuje zasada, że co za dużo, to niezdrowo. Dlaczego? Wszystko przez izotiocyjanian allilu, czyli substancję odpowiedzialną za ostry smak i zapach. To właśnie on może podrażniać błony śluzowe organizmu, a także zaostrzać objawów pewnych chorób. Dlatego lepiej z niego zrezygnować wtedy, kiedy trapi nas refluks, wrzody żołądka i dwunastnicy, a także schorzenia jelit. Warto dodać także, że chrzan może wejść w interakcje z lekami, więc warto albo zasięgnąć opinii lekarza lub dokładnie spojrzeć na ulotkę wtedy, kiedy przyjmujemy medykamenty na stale lub cierpimy z powodu chorób przewlekłych