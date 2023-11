Jarmuż: Znów wkracza przebojem na stoły

Jarmuż nie przykuwa uwagi swoim wyglądem, ponieważ raczej przypomina karbowaną sałatę. Faktem jest, że botanicznie należy do tej samej rodziny co kapusta jadalna i sałata, ale - choć na ziemiach polskich - znany był już od wielu wieków, został na pewien czas zupełnie zapomniany. Wtedy też nie był traktowany jako produkt spożywczy, ale raczej jako roślina ozdobna. Obecnie jarmuż przeżywa swój renesans: nie dość, że wzrosła świadomość dotycząca jego walorów zdrowotnych, ale wiele osób doszukuje się w nim wdzięcznego warzywa, które może urozmaicić nasze menu.

Oto król odchudzania: Jarmuż deklasuje rywali

Jarmuż często jest polecany osobom, które rozpoczynają swoją trudną walkę ze zgubieniem zbędnych kilogramów. Przede wszystkim dlatego, że jest bardzo sycący i pomaga poskromić chęć na podjadanie między posiłkami, ale również dlatego, że ma niewiele kalorii (40 kcal w 100 g). Nie będzie sprawiedliwe, jeśli nie powie się, że jarmuż zawiera mnóstwo substancji, które przydatne są wtedy, kiedy kondycja naszego organizmu leży nam na sercu. Nie tylko zapewni nam wiele witamin i minerałów, których próżno szukać w innych warzywach, ale także zawiera pewne substancje, które mogą chronić nasze zdrowie.

Co można znaleźć w jarmużu?

Jeśli ktoś sądzi, że jarmuż jest zwykłym liściastym warzywem, to jest w grubym błędzie. Wiadomo już, że to ogromne źródło błonnika, który najkorzystniej działa na układ pokarmowy. Z całą pewnością, można powiedzieć, że jest sprzymierzeńcem jelit, ponieważ poprawia ich perystaltykę i pomaga regulować procesy trawienia. Błonnik w jarmużu odpowiada za uczucie sytości, dlatego już niewielka porcja pomaga nam mieć uczucie pełnego brzucha.

Jarmuż to także solidna dawka białka, o czym powinny wiedzieć osoby, które na co dzień unikają jedzenia mięsa albo produktów mlecznych. To właśnie ono jest ważnym surowcem energetycznym i katalizatorem wielu procesów zachodzących w organizmie.

Czy coś jeszcze można znaleźć w jarmużu? Lista substancji jest całkiem spora, ale warto wymienić te najważniejsze, które mają najlepszy prozdrowotny potencjał. To źródło witaminy K, która nie dość, że zaliczana jest do naturalnych przeciwutleniaczy, ale także ma spory wkład w prawidłowym krzepnięciu krwi. Co więcej, to właśnie ona pomaga ranom się zabliźniać, ale także zapobiega nadmiernym krwotokom.

Jarmuż ponadto powinien być zjadany w okresie jesienno-zimowym, kiedy trapią nas infekcje. Dlaczego? Ponieważ w liściach jest sporo cynku, który poprawia odporność, ale także korzystnie wpływa na kondycję skóry, włosów i paznokci.

Jarmuż: Bogactwo antyoksydantów

Jarmuż jest prawdziwą skarbnicą przeciwutleniaczy, czyli antyoksydantów. To właśnie one zwalczają wolne rodniki, które mogą być odpowiedzialne za powstawanie chorób cywilizacyjnych oraz za nadmierne starzenie się komórek organizmu. Do nich zalicza się przede wszystkim: beta-karoten, luteinę, zekasantynę oraz sulforafan.

Nie wolno zapominać o witaminie C, która najczęściej kojarzona jest z naszą odpornością, choć zasług w naszej diecie ma o wiele więcej. Prawdą jest, że ona zaliczana jest do antyoksydnatów, ale także pomaga syntentyzować przez organizm kolagen, co przekłada się na zdrowszy i młodszy wygląd. Częściej zapomina się, że witamina C pomaga uszczelniać naczynia krwionośne, co tylko pomaga jeszcze utrzymać prawidłowy poziom ciśnienia tętniczego oraz cholesterolu we krwi. Wraz z wystepujacym jeszcze w jarmużu potasem i magnezem, mamy pakiet substnacji, które najlepiej działają na układ krążenia.

Kto nie powinien jeść jarmużu?

Wydaje się, że jarmuż jest wspniałym produktem i każdy może zjadać go bez ograniczeń, ale prawda jest zupełnie inna. Jeśli chodzi o to warzywo, to znajduje się w nim goitrogeny, czyli substnacje, które w nadmiarze mogą utrudniać wchłanianie się jodu, a on jest potrzebny do prawidłowego działania tarczycy. Co wiecej w zielonych liściach jarmużu obecne są szczawiany, które mogą prowadzić do powstawania kamieni nerkowych, a także sprzyjać utracie wapnia.

