Maczanka po krakowsku to bez wątpienia jedna z kulinarnych wizytówek miasta królów. Na początku lat 90. zniknęła z oferty tamtejszych restauracji i należy postawić śmiałą tezę, że młode pokolenie Polaków, kulinarnie wychowanych na burgerach, tacosach, pastach oraz ramenach - nigdy nie słyszało o tym przepysznym daniu, wpisującym się właśnie w klimat polskiego "street-foodu" z szarych czasów komuny. Co ciekawe - maczanka krakowska uznawana jest za prababkę popularnego dziś hamburgera.

Na szczęście maczanka po krakowsku coraz częściej gości w ofertach lokali gastronomicznych i zyskuje coraz większą popularność. Jednak żeby móc delektować się jej przepysznym smakiem, wcale nie musimy specjalnie szukać jej na kulinarnej mapie Krakowa, ponieważ maczankę z powodzeniem przygotujemy w zaciszu własnego domu.

Podstawą maczanki po krakowsku jest dobrej jakości karkówka, która zamarynowana w kilku aromatycznych przyprawach i okraszona sosem z duszonej cebuli, podbije podniebienie nawet najbardziej wybrednego niejadka.

Zdjęcie Karkówka to najważniejszy składnik maczanki po krakowsku / 123RF/PICSEL

Maczanka po krakowsku - składniki

Do przygotowania maczanki po krakowsku potrzebujemy następujących składników:

2 kg karkówki,

pół litra bulionu,

5 cebul,

kilka ogórków kiszonych,

bułkę,

3-4 liście laurowe,

pieprz w ziarnach,

łyżeczkę kminku,

łyżeczkę pieprzu mielonego,

łyżeczkę soli,

2 goździki lub płaską łyżeczkę goździków w proszku,

płaską łyżeczkę cynamonu,

4 ząbki czosnku,

1 łyżeczkę koncentratu pomidorowego,

1 łyżeczkę musztardy,

kilka startych na tarce pieczarek lub kilka suszonych grzybów (opcjonalnie),

olej lub smalec.

Zdjęcie O maczance krakowskiej mówi się, że to prababka hamburgera / MAREK LASYK/REPORTER / East News

Maczanka po krakowsku - przepis

Przygotowanie maczanki po krakowsku zaczynamy od zrobienia aromatycznej marynaty do mięsa. Do małego naczynia wcieramy na tarce cztery ząbki czosnku, dodajemy po jednej łyżeczce koncentratu pomidorowego i musztardy, łyżeczkę soli i pieprzu oraz wlewamy odrobinę oleju. Całość dokładnie mieszamy.

Tak przygotowaną marynatą nacieramy karkówkę i całość przekładamy do naczynia, w którym będziemy najpierw obsmażać, a następnie dusić mięso. Zamarynowaną karkówkę warto odstawić na kila godzin do lodówki, by dokładnie przeszła aromatem przypraw.

Karkówkę w marynacie obsmażamy z każdej strony na dobrze rozgrzanym oleju lub smalcu, a następnie zmniejszamy moc palnika na minimum.

Zdjęcie Maczanka krakowska była niezwykle popularna w latach 70. i 80. / Marek Lasyk/REPORTER / East News

Cebulę siekamy w piórka i dodajemy do naczynia z karkówką. Opcjonalnie dodajemy także kilka startych pieczarek lub kilka suszonych grzybów, ale równie dobrze ten składnik możemy pominąć, jeśli ktoś nie przepada za ich smakiem.

Do karkówki z cebulą wsypujemy łyżeczkę kminku, liście laurowe, pieprz w ziarnach, odrobinę cynamonu i goździki. Wszystko zalewamy bulionem. Naczynie przykrywamy i dusimy przez około dwie, trzy godziny do momentu, aż karkówka zrobi się całkowicie miękka.

Po tym czasie karkówka powinna być już gotowa, a sos z cebuli i bulionu doskonale zredukowany i w konsystencji przypominający marmoladę. Pora na końcowe składanie naszej potrawy.

Do głębszego talerza wkładamy spodnią część przekrojonej bułki, zalewamy ją niewielką ilością sosu i na bułkę z sosem kładziemy gruby plaster karkówki. Dokładamy kilka plasterków ogórka kiszonego. Całość uzupełniamy górną częścią bułki zamoczonej w sosie. Tak przygotowaną maczankę po krakowsku najlepiej spożywać przy użyciu noża i widelca. Smacznego!