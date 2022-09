Nie każdy wie o tej funkcji pokrętła w kaloryferze. Oto co oznacza

Spis treści: 01 Jak działa termostat?

02 Termostat grzejnikowy - budowa

03 Co oznaczają cyfry na termostacie grzejnikowym?

04 Dlaczego nie warto nastawiać termostatu grzejnikowego na "5"?

05 Jak ustawić termostat grzejnikowy?

06 Jaką cyfrę wybrać na termostacie grzejnikowym?

07 Jak wietrzyć, żeby nie płacić więcej za ogrzewanie w domu?

Jak działa termostat?

Grzejniki w polskich domach najczęściej mają na pokrętłach liczby od 0 do 5. Wynika to z tego, że producenci są zdania, iż skala wskazująca konkretne temperatury mogłaby być myląca, ponieważ różniłaby się od temperatury uzyskanej w pomieszczeniu.

Zrozumienie tego, jak działa termostat, nie jest skomplikowane. Zawór termostatyczny reaguje na zmiany temperatury w pomieszczeniu. Zamontowany jest na przewodzie doprowadzającym wodę do grzejnika. Ma on za zadanie regulację przepływu wody i powoduje otwieranie oraz zamykanie zaworu w zależności od danej temperatury.

Obrazując, jak działa termostat, można posłużyć się sytuacją, gdy podczas jesieni lub zimy, mamy nagrzane pomieszczenie i otworzymy okno - wtedy zawór się odblokowuje, wyczuwając napływ niższej temperatury i wpuszcza do grzejnika gorącą wodę, która ma wyrównać tę różnicę.

Termostat grzejnikowy - budowa

Termostat grzejnikowy ma prostą budowę. W jego głowicy umieszczony jest mieszek, wypełniony materiałem, który reagując na zmianę temperatur, odpowiednio kurczy się lub powiększa. Materiał użyty do tego może być cieczą, gazem lub woskiem. Kurczy się on w momencie, gdy spada temperatura w pomieszczeniu, wpuszczając gorącą wodę do środka i analogicznie rozpręża się, przy zbyt wysokiej temperaturze i blokuje dopływ wody do grzejnika.

Co oznaczają cyfry na termostacie grzejnikowym?

Głowice termostatu grzejnikowego mają zazwyczaj skalę od 0 do 5, gdzie każda liczba pełni inną funkcję. Chcąc skutecznie zarządzać temperaturą w swoim pokoju, warto wiedzieć, co oznaczają cyfry na termostacie grzejnikowym:

Śnieżynka lub 0 - nie znaczy całkowitego zamknięcia zaworu termostatycznego . Ten tryb ma nie dopuścić do zamarznięcia wody w grzejnikach i utrzymywać temperaturę od 6 do 8 stopni Celsjusza.

- . Ten tryb ma nie dopuścić do zamarznięcia wody w grzejnikach i utrzymywać temperaturę od 6 do 8 stopni Celsjusza. Cyfra 1 - reguluje temperaturę na około 12-13 stopni Celsjusza. Tryb kierowany jest do przestrzeni takich jak klatka schodowa, garaż i każde inne pomieszczenie, gdzie zakładana jest odzież wierzchnia.

- reguluje temperaturę na około 12-13 stopni Celsjusza. Tryb kierowany jest do przestrzeni takich jak klatka schodowa, garaż i każde inne pomieszczenie, gdzie zakładana jest odzież wierzchnia. Cyfra 2 - to ustawienie termostatu grzejnikowego, wytwarzające ciepło na poziomie 15-16 stopni Celsjusza. Producenci zalecają je do użytku w sypialni, ponieważ utrzymuje temperaturę idealną do snu.

- to ustawienie termostatu grzejnikowego, wytwarzające ciepło na poziomie 15-16 stopni Celsjusza. Producenci zalecają je do użytku w sypialni, ponieważ utrzymuje temperaturę idealną do snu. Cyfra 3 - to tryb odpowiedni do kuchni, salonu i innych pokojów dziennych. Temperatura, którą reguluje tu termostat grzejnikowy, to 18-20 stopni Celsjusza.

- to tryb odpowiedni do kuchni, salonu i innych pokojów dziennych. Temperatura, którą reguluje tu termostat grzejnikowy, to 18-20 stopni Celsjusza. Cyfra 4 - to ustawienie wytwarza temperaturę na poziomie 22-24 stopni Celsjusza i zazwyczaj stosowane jest w pokojach dziecięcych i łazienkach.

- to ustawienie wytwarza temperaturę na poziomie 22-24 stopni Celsjusza i zazwyczaj stosowane jest w pokojach dziecięcych i łazienkach. Cyfra 5 - to tryb, który nie jest zalecany do codziennego użytku, ponieważ utrzymuje temperaturę w zakresie 25-28 stopni Celsjusza

Dlaczego nie warto nastawiać termostatu grzejnikowego na "5"?

Ustawienie termostatu grzejnikowego na maksymalną temperaturę, którą osiąga na trybie 5, wcale nie przyspiesza nagrzania pomieszczenia. Jedyne co osiągniemy w ten sposób, to suche powietrze i nieprzyjemne gorąco w pomieszczeniu. Dodatkowo zapłacimy wyższy rachunek za ogrzewanie w domu.

Lepszym rozwiązaniem jest stopniowa zmiana trybu na grzejniku. Zawór termostatyczny przy zmianie temperatury z 16 stopni, czyli zakładając z cyfry na 2 na cyfrę 3, która daje 20 stopni Celsjusza w pomieszczeniu, i tak maksymalnie otworzy dopływ gorącej wody.

Zdjęcie Rachunki za ogrzewania w sezonie 2022/23 będą o wiele wyższe / 123RF/PICSEL

Jak ustawić termostat grzejnikowy?

Wiedza, jak ustawić termostat grzejnikowy, w naszych pomieszczeniach jest bardzo potrzebna i pomoże nam zaoszczędzić na rachunkach za ogrzewanie w domu. Grzejnik i sam termostat nie mogą być zasłonięte grubymi zasłonami, zablokowane meblami czy zabudowane.

Termostat grzejnikowy będzie dobrze działał, tylko wtedy, gdy będzie odsłonięty. W przeciwnym wypadku temperatura będzie mierzona tylko na przestrzeni pomiędzy grzejnikiem, a np. zasłoną. Spowoduje to, że nie będzie ona odpowiadała realnej temperaturze w pomieszczeniu i będzie nieprawidłowo wyregulowana.

Jaką cyfrę wybrać na termostacie grzejnikowym?

Zdjęcie Optymalnym ustawieniem termostatu grzejnikowego jest tryb, przypisany do cyfry 3 / 123RF/PICSEL

Optymalnym ustawieniem termostatu grzejnikowego jest tryb, przypisany do cyfry 3, który utrzyma w pomieszczeniach temperaturę 20 stopni Celsjusza.

Chcąc oszczędzić na rachunkach za ogrzewanie, można w sypialni ustawiać w ciągu dnia minimalną temperaturę i zwiększać ją dopiero porą wieczorową, gdy będziemy niedługo szli spać. Nocą warto ustawić termostat grzejnikowy na cyfrę 2, która zapewni warunki idealne do snu.

Jeśli wychodzimy na dłużej z domu, przestawmy termostat na cyfrę 1 lub śnieżynkę, aby nie pobierać zbędnej energii cieplnej.

Zobacz również: Ceny ogrzewania. Ile kosztuje ogrzewanie domu?

Jak wietrzyć, żeby nie płacić więcej za ogrzewanie w domu?

Wietrzenie przy termostacie grzejnikowym musi być przeprowadzane rozsądnie, aby nie zwiększyć opłat za ogrzewanie w domu. W sezonie grzewczym najlepiej jest wietrzyć krótko, ale często. Jeśli chcemy mieć uchylone okna przez dłuższy czas, wtedy termostat grzejnikowy ustawiamy na śnieżynkę, aby nie generować ciepła, które i tak ucieknie przez okno.



