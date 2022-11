Sprytny sposób na obieranie ziemniaków

Nie każdy przepada za obieraniem ziemniaków. Pozbywanie się skórki za pomocą noża bądź specjalnej obieraczki dla wielu jest nieprzyjemną czynnością, zwłaszcza gdy potrzeba znacznie więcej ziemniaków niż w przypadku obiadu dla dwóch osób.

To właśnie między innymi przed świętami należy obrać ich znacznie więcej, ponieważ są bardzo ważnych składnikiem, chociażby sałatki jarzynowej, która króluje na stołach wielu Polaków. Wiele osób zazwyczaj gotuje je w mundurkach, a następnie po kawałku obiera ze skórki, która ciężko odchodzi od ziemniaka. Jest jednak sprytny sposób, który przyspiesza cały proces.

Jak szybko obrać ziemniaki?

Nie da się ukryć, że TikTok to kopalnia wskazówek, porad i domowych sposobów. Jednym z trików postanowiła podzielić się z internautami Nicole Jaques. Kobieta zdradziła, co trzeba zrobić przed ugotowaniem ziemniaków w mundurkach, by pozbywanie się skórki trwało zaledwie kilka sekund.

TikTokerka na udostępnionym filmie pokazała, że przed gotowaniem należy naciąć skórkę dookoła. W ten sposób po ugotowaniu niemal od razu odejdzie od bulwy. Po wyjęciu ich z wody i delikatnym przestudzeniu wystarczy złapać ziemniaka za dwa końce i zsunąć palcami skórkę.

Ten sposób pozwala zaoszczędzić sporo czasu i zdecydowanie powinien przypaść do gustu osobom, które lubią obierać ziemniaków. Czytając komentarze pod postem, można zauważyć, że wielu nie miało o nim pojęcia. "Ale to fajne, dzięki za wskazówkę", "Jedyną rzeczą, której nienawidzę robić, jest obieranie ziemniaków, podczas przygotowywania sałatki ziemniaczanej. Dziękuję za tę pomoc" - pisali internauci.

