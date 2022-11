Mama-chemik dzieli się radami i wskazówkami

Mama-chemik aktywnie działa w mediach społecznościowych, gdzie dzieli się z internautami radami i wskazówkami dotyczącymi domowych porządków. Regularnie publikuje posty dotyczące m.in. ekosprzątania, ograniczania plastiku, oszczędzania i środków czystości. Instagramowy profil Mamy-chemik obserwuje już ponad 90 tys. osób. Internauci chętnie komentują posty i mówią o swoich doświadczeniach.

Sylwia Panek podkreśliła w opisie profilu, że jest ambasadorką octu i sody oczyszczonej, więc zdecydowanie stawia na ekologiczne rozwiązania i przy okazji zaznacza, jak ważne jest czytanie składów produktów.

Reklama

Instagram Post Rozwiń

Mama-chemik o regulacji okien

Tym razem Mama-chemik za pomocą instagramowej relacji opowiedziała internautom o regulacji okien. Wyjaśniła, że niektóre okna mają możliwość zmiany trybu z letniego na zimowy. Za pomocą filmu pokazała, w jaki sposób można go przestawić i sprawić, by ciepło nie uciekało z pomieszczeń i nie przedostawało się do środka chłodne powietrze.

Na skrzydle okna widnieje element, który należy przekręcić. Sylwia Panek wyjaśniła, że gdy jest ustawiony poziomo, dochodzi do dociśnięcia uszczelki, a więc dzięki temu w domu bądź mieszkaniu może być cieplej. Natomiast jak jest pionowo, to zwiększa się przepuszczalność.

Mama-chemik zaznaczyła, że nie wszystkie okna mają taką funkcję, a przed zmianą trybu warto się zastanowić, czy rzeczywiście jest to nam potrzebne. Wszystko przez to, że ten sposób może powodować brak odpowiedniej wentylacji, a co za tym idzie, powstawanie pleśni.

Ponadto Sylwia Panek podkreśliła, że w momencie słabej regulacji powietrza dojdzie do skraplania pary wodnej na oknach. Dodała, że niezależnie od ustawionego trybu należy wietrzyć pomieszczenie po wcześniejszym zakręceniu grzejników.

Instagram Post Rozwiń

***

Zobacz także:

Ten trik ze zmywarką ułatwi ci życie. Naczynia będą lśnić jak nigdy

Co zrobić, gdy zamarznie płyn do spryskiwaczy? Jest na to prosty sposób

Wyrzucasz do kosza? Popełniasz błąd. Zatyczka od oleju ma ukrytą funkcję