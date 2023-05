Spis treści: 01 Co to jest "zimna Zośka"?

02 Kiedy wystawić pelargonie na balkon? Idealny termin przypada po "zimnej Zośce"

03 Jak dbać o pelargonie? Kilka przydatnych wskazówek

Pelargonii raczej nikomu specjalnie przedstawiać nie trzeba. To idealna roślina na balkon i taras i niekwestionowana kwiatowa królowa. Potrzebuje sporo słońca i sporo miejsca do wzrostu, dlatego tak ważne jest, by odstęp pomiędzy poszczególnymi sadzonkami wynosił od 25 do 30 centymetrów.

Pelargonia nie ma specjalnych wymagań i dobrze rozwija się w ziemi przeznaczonej do roślin balkonowych.

Wraz z promieniami wiosennego słońca, wielu z nas zastanawia się, kiedy przypada idealny moment na wystawienie pelargonii na zewnątrz. Bez większych obaw można je wystawiać w drugiej połowie maja, gdy ryzyko przymrozków jest już znikome. Idealny termin przypada "po zimnej Zośce".

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Rośliny na zacieniony balkon. Jakie gatunki wybrać? Interia.tv

Zobacz też: 5 kwiatów, które kwitną całe lato. Są piękną ozdobą ogrodu i balkonu

Co to jest "zimna Zośka"?

Zdjęcie Połowa maja to dobry monet na to, by wystawić pelargonie na balkon. Kluczowa jedna data / 123RF/PICSEL

Nagłe załamanie pogody w maju? To nic nowego, w dodatku wieloletnie obserwacje pokazują, że następuje ono często 15 maja, w imieniny Zofii. Data jest potocznie określana mianem "zimnej Zośki". Tego dnia bardzo często pojawiają się nocne przymrozki, a następnie ustępują. Skąd to zjawisko? Za majowe przymrozki odpowiada zimne powietrze polarne napływające na teren Europy Środkowej.

"Zimną Zośkę" poprzedzają tzw. "zimni ogrodnicy". Chodzi o trzy dni poprzedzające wspomnianą datę. 12 maja imieniny obchodzi Pankracy, 13 maja Serwacy, a 14 maja Bonifacy.

Zobacz też: Kwiaty balkonowe będą ci za to wdzięczne. Sprawdzony trik ogrodników

Kiedy wystawić pelargonie na balkon? Idealny termin przypada po "zimnej Zośce"

Zdjęcie Pelargonia to niekwestionowana królowa balkonów / 123RF/PICSEL

Występujące w tym czasie przymrozki mogą szkodzić roślinom, dlatego też wiele osób wstrzymuje się w ich wystawieniem na balkon, taras czy do ogrodu do 16 maja. Wielu ogrodników woli też zaczekać z sadzeniem kwiatów i warzyw.

Dlatego też pelargonie bez obaw można wystawiać na zewnątrz w drugiej połowie maja, czyli po "zimnej Zośce". Jeśli zdecydujesz się zrobić to szybciej, śledź prognozy pogody. Pelargonie nie lubią minusowych temperatur.

Zobacz też: Wykonaj ważny zabieg. Pelargonie rozrosną się i pięknie zakwitną

Jak dbać o pelargonie? Kilka przydatnych wskazówek

Zdjęcie Pelargonia odwdzięczy się nam pięknym wyglądem w zamian za odpowiednią pielęgnację / 123RF/PICSEL

Pelargonie nie wymaga skomplikowanej pielęgnacji. Wystarczy pamiętać o regularnym podlewaniu i dostępie do światła słonecznego. Roślinę można wzmacniać dzięki specjalnym odżywkom i nawozom do roślin kwitnących lub pelargonii.

Donica dla pelargonii powinna mieć otwory, dzięki którym możliwe będzie odprowadzanie nadmiaru wody.

Roślina najlepiej czuje się wtedy, gdy ma wilgotne podłoże. Pelargonie posadzone w ciemnych i niewielkich donicach przesuszają się o wiele szybciej, dlatego warto pamiętać o jej regularnym podlewaniu.

Warto też obrywać uschnięte pędy, co wydłuży jej żywotność. Właściwa pielęgnacja sprawi, że będą dekoracją balkonu czy tarasu aż do października.

Wraz z końcem sezonu, dla pelargonii rozpoczyna się czas zimowania w domu. Najlepiej umieścić ją w chłodnym i jasnym pomieszczeniu.

***