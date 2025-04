Obecność żmij w przydomowych ogrodach i na działkach nie jest przypadkiem. Węże te wybierają tereny, które oferują im zarówno schronienie, jak i łatwy dostęp do pożywienia. Gęsta roślinność, wysokie trawy, sterty gałęzi, kamieni lub nieuprzątnięte drewno to idealne miejsca do ukrycia się przed drapieżnikami i upałem. Szczególnie narażone są działki i ogrody położone w bezpośrednim sąsiedztwie lasów, podmokłych łąk i torfowisk, skąd żmije mogą bez przeszkód przemieszczać się w kierunku zabudowań. Istotnym czynnikiem jest także liczebność gryzoni - myszy, norników czy ryjówek - które stanowią podstawę diety tych gadów i przyciągają je nawet na intensywnie użytkowane przez człowieka tereny.