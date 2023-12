Jak przyspieszyć dojrzewanie awokado? To łatwe!

Masz w ręku niedojrzałe awokado? Nie trzeba się martwić, że będziemy musieli czekać bardzo długo, aby było zdatne do jedzenia. Zatem, jak przyspieszyć dojrzewanie awokado? Są na to co najmniej trzy sposoby:

wystarczy umieścić je w papierowej torbie razem z dojrzałym jabłkiem albo bananem i poczekać około dwóch dni,

zawinąć w gazetę i ustawić całość w ciepłym miejscu, np. na kuchennym parapecie,

owoc owijamy folią aluminiową i umieszczamy w piekarniku na 100 stopni Celsjusza na około 30 minut.

Jak poznać, że awokado jest dojrzałe?

Choć poznaliśmy już doskonałe sposoby na to, aby przyspieszyć dojrzewanie awokado, to warto przypomnieć sobie jak wybrać najlepszy owoc w sklepie. Trzeba kierować się tylko dwoma uniwersalnymi zasadami, oto one.

Kolor - dojrzałe awokado ma żywy kolor. Odmiana Fuerte jest ciemnozielona, natomiast Hass jest ciemnofioletowa.

Miękkość - dojrzale awokado jest miękkie. Wystarczy dotknąć jego skórki i delikatnie nacisnąć palcem.

Dlaczego warto jeść awokado?

Po co jeść awokado? Przede wszystkim dla jego smaku i wykorzystywania go albo jako smarowidło na kanapki, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby dodać go do sałatek. Ale walory smakowe to niejedyny powód, aby jeść ten owoc. Warto po niego sięgnąć ze względu na obecność nienasyconych kwasów tłuszczowych omega, które najlepiej działają na układ krążenia oraz są katalizatorem wielu procesów zachodzących w organizmie. Awokado jest także źródłem witaminy C, która w okresie jesienno-zimowym jest nieoceniona dla naszej odporności.

