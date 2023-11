Ogrodowe prace w listopadzie

W opinii wielu osób listopad jest czasem, kiedy wszelkie prace są już zakończone. Przymrozki już dawno sprawiły, że plony są nieobecne, a także trudno już szukać owocujących roślin (z pewnymi wyjątkami). Oczywiście, prace polowe mogą jeszcze trwać, jeśli wcześniej nie było okazji do ich wykonania. Półmetek jesieni to najwyższy czas porządkowania grządek i rabat, a także ochrony tych wszystkich krzewów, które będą zimowały na zewnątrz. Jeśli aura jest sprzyjająca, to można pokusić się o sadzenie do gruntu części roślin po to, aby mieć zbiory wczesną wiosną.

Co można sadzić w listopadzie?

Wbrew pozorom lista roślin, które można siać w listopadzie, jest całkiem pokaźna. Do nich zalicza się przede wszystkim odmiany ozime: marchew, pietruszkę oraz koper, które najczęściej na nasze stoły przez cały rok. Jeśli z kolei lubimy szpinak i rabarbar, to półmetek jesieni to również dobry czas na siew. Wiele osób poleca, żeby grządki, w których znajdują się nasiona przykryć albo słomą, albo sosnowymi gałązkami. Nie wolno jednak się z tym zabiegiem spieszyć, można go spokojnie wykonać już po nastaniu przymrozków.

Zdjęcie Listopadowe sianie i sadzenie może przynieść zaskakująco dobre rezultaty. Warunkiem jest dobra pogoda i porządne zabezpieczenie roślin / 123RF/PICSEL

Jeśli listopad będzie wyjątkowo ciepły, to przez pierwsze dziesięć dni można sadzić w gruncie również ozimy czosnek i cebulę. Trzeba jednak pamiętać, że ziemia w grządkach, na których będą sadzone te dwa warzywa, musi być ciepła, więc trzeba zdążyć przed ewentualnym przemarznięciem. W przeciwnym razie wiosną nie ma co liczyć na obfite zbiory.

Nie ograniczaj się wyłącznie do warzyw

Zdjęcie Niezapominajki, przy dobrej pogodzie można zasadź również w listopadzie. Planowanie ogrodu na półmetku jesieni pozwoli nam zaoszczędzić sporo czasu wiosną / 123RF/PICSEL

Jeśli lubimy planować naszą przestrzeń, to warto przemyśleć, w którym miejscu na rabatach na wiosnę umieścić przepiękne kwiaty, które po zimie szybko uzupełnią smutny ogrodowy widok. Jakie nasiona można już wsadzić do gruntu? Warto zapatrzyć się w niezapominajki, zawilce, fiołki, chabry, nagietki czy popularne gipsówki.

Podobnie, jak w przypadku nasion warzyw, warto je przykryć słomą albo gałązkami, aby wiosną na naszej rabacie szybciej, niż u innych pojawił się dywan przepięknych kwiatów.

Chcesz stworzyć sad? Listopad to najlepszy czas

Zdjęcie Uprawa jabłoni to zadanie nie tylko dla profesjonalistów / 123RF/PICSEL

Chcemy trochę urozmaicić nasz ogród na przyszły sezon i umieścić w nim coś wyjątkowego albo urządzić w nim sad. Grusze i jabłonie właśnie teraz mogą być umieszczone w gruncie bez obaw, jeśli sprzyja ku temu pogoda. Zdążą się jeszcze doskonale przyjąć do gruntu i szybko przejść w tryb uśpienia, aby wiosną zacząć wypuszczać nowe liście i gałązki.

W wypadku, gdy latem byliśmy niezadowoleni z ilości cienia, jakie nam oferuje nasz ogród, to warto się do tego przygotować. Listopad to ostatni dzwonek, aby zasadzić w naszym ogrodzie np. brzozy lub świerki, czyli drzewa, które bardzo szybko rosną. Ich obecność w ogrodzie na pewno zaprocentuje, bo w przyszłości stworzą miłą, zacienioną enklawę.

