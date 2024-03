Ładowanie telefonu podczas gdy w tle są włączone aktualnie nieużywane funkcje (jak np. bluetooth, lokalizacja, transmisja danych komórkowych czy Wi-Fi) może spowolnić cały proces . To samo tyczy się sytuacji, w której użytkownik intensywnie korzysta z urządzenia, gdy jest ono podłączone do ładowarki.

Co istotne, komórki nie powinno się zbyt często ładować do 100 proc . Zazwyczaj optymalną wartością okazuje się 90%. Pozostawienie telefonu podłączonego do ładowania na całą noc może spowodować nagrzewanie się baterii, a tym samym spadek jej wydajności .

W spowolnieniu procesu zużywania się baterii w smartfonie może pomóc zmiana częstotliwości podłączania sprzętu do ładowania. Lepiej jest ładować urządzenie częściej i nie czekać do momentu, w którym całkowicie się rozładuje. Podłączenie telefonu do ładowarki powinno odbyć się wtedy, gdy bateria osiągnie około 20 proc. Co więcej, nie należy ładować go zbyt długo – telefon można odpiąć od ładowarki po naładowaniu do około 90 proc.