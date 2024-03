Przeciętny użytkownik telefonu z systemem Android lub iOS korzysta z zaledwie niewielkiej części funkcji dostępnych w danym urządzeniu i systemie operacyjnym. Być może wynika to z faktu, że sporo udogodnień wymaga od użytkownika zagłębienia się w skomplikowane ustawienia telefonu, co dla wielu osób jest mocno problematyczne.

Jedną z ciekawszych funkcji polega na stukaniu w tył lub jak to mawiają specjaliści - w "plecki" telefonu. Taki zabieg, czyli stukanie, to zaprogramowany gest, mający na celu usprawnić korzystanie z telefonu. Innymi słowy, stuknięcie palcem w tył telefonu to droga na skróty do wywołania danej, potrzebnej nam funkcji. Rzecz jasna, nie każde urządzenie posiada taką funkcję.

Zdjęcie Na czym polega funkcja "stukania w tył telefonu"? / 123RF/PICSEL

Stuknięcie w tył telefonu z systemem iOS

Funkcja stuknięcia w tył dostępna jest w każdym iPhonie, który posiada wgrany system iOS 14 lub nowszy. "Możesz stukać dwukrotnie lub trzykrotnie w tył iPhone’a, aby wykonywać określone czynności, takie jak robienie zrzutów ekranu, włączanie funkcji dostępności, uruchamianie skrótów itd." - czytamy na stronie producenta telefonów Iphone.

Jak zatem uruchomić tę funkcję?

Przejdź do Ustawień i stuknij w Dostępność > Dotyk > Stuknięcie w tył.

Wybierz Dwukrotne stuknięcie lub Trzykrotne stuknięcie, a następnie wybierz czynność.

Aby wykonać ustawioną czynność, stuknij dwukrotnie lub trzykrotnie w tył iPhone’a.

"Aby wyłączyć Stuknięcie w tył, przejdź do Ustawień i stuknij w Dostępność > Dotyk > Stuknięcie w tył, wybierz Dwukrotne stuknięcie lub Trzykrotne stuknięcie, a następnie stuknij w Brak" - dodaje producent.

Stuknięcie w tył telefonu z systemem Android

W tym przypadku sprawa jest bardziej skomplikowana, ponieważ choć stuknięcie w tył telefonu w systemie Android pojawiło się od wersji 11, to nie każdy telefon z systemem Android ją posiada. Najczęściej występuje ona w urządzeniach z tzw. "czystym Androidem", czyli mowa o telefonach, których producent nie wgrywa dodatkowych nakładek systemowych. Takimi telefonami są np. Google Pixel.

Funkcji stukania w tył telefonu możemy jednak poszukać w urządzeniu klikając "ustawienia", następnie wybierając "dodatkowe ustawienia" i "skróty przycisków". Wówczas funkcja powinna być ukryta w zakładce, w której ustawiamy w telefonie "gesty".