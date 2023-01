Sansewieria

Sansewieria, inaczej wężownica to popularna roślina doniczkowa, należąca do sukulentów, czyli posiadająca zdolność magazynowania wody i składników odżywczych w liściach. Najpopularniejsze odmiany tej rośliny to:

sansewieria gwinejska

sansewieria kirkii

sansevieria cylindryczna.

Sansewiera to prosta w obsłudze, niewymagająca roślina, która będzie rosła nawet na słabym podłożu, w półcieniu i dobrze zniesie długie okresy suszy. Nie lubi ona jednak ostrych promieni słońca, które negatywnie wpływają na jej liście. Zdecydowanie lepiej postawić ją więc właśnie w zacienionym miejscu, dobrze zniesie nawet bardzo ciemne pomieszczenia.

Zdjęcie Monstera dobrze znosi cień / 123RF/PICSEL

Monstera

Kontrole RTV: Czy trzeba zgłaszać odbiornik telewizyjny na poczcie? Popularność monstery znacznie wzrosła w ostatnich latach - pokochały ją gwiazdy i influencerzy, a na Instagramie nie brakuje kont w całości poświęconych tej wyjątkowej roślinie. Mimo tropikalnego pochodzenia, monstera dobrze radzi sobie w domowym zaciszu i nie jest wymagająca. Nie potrzebuje dużo wody i nieźle znosi dłuższe okresy suszy.

Monstera wykazuje wprawdzie dużą tolerancję na światło, ale nie lubi mocnego, bezpośredniego nasłonecznienia i najlepiej postawić ją w półcieniu, pamiętając o zachowaniu odległości minimum trzech metrów od okna. Monstera rosnąc będzie także w całkiem ciemnych pomieszczeniach, choć trzeba wtedy liczyć się z tym, że brak światła uniemożliwi powstanie charakterystycznych nacięć na liściach.

Zdjęcie Skrzydłokwiat preferuje półcień lub rozproszone światło. Dobrze znosi też cień / 123RF/PICSEL

Skrzydłokwiat

Skrzydłokwiat to kolejna lubiana i niezbyt wymagająca roślina. Najważniejszą sprawą jest zapewnienie mu wilgotnego podłoża, więc należy podlewać go dwa, a czasem nawet cztery razy w tygodniu!

Skrzydłokwiat preferuje półcień lub rozproszone światło i pod żadnym pozorem nie należy ustawiać go w pełnym słońcu – liście rośliny szybko wtedy żółkną i więdną. Skrzydłokwiat świetnie radzi sobie natomiast w ciemnych pomieszczeniach - jeśli zapewnimy mu wystarczającą ilość wody i będziemy zraszać jego liście, będzie pięknie rósł nawet w takich warunkach.

Zdjęcie Zamiokulkas również nie wymaga nasłonecznionych miejsc / 123RF/PICSEL

Zamiokulkas

Zamiokulkas to kolejna prosta w obsłudze roślina, która nie wymaga wielu zabiegów pielęgnacyjnych. Zamiokulkas nie może stać w bezpośrednim słońcu, za to dobrze znosi stanowiska cieniste i półcieniste, można postawić go także w całkowitym cieniu.

Zamiokulkas potrzebuje jedynie odpowiedniej temperatury, która powinna sięgać ok. 25 stopni Celsjusza.

