Praca w szczególnych warunkach to nie tylko praca w górnictwie, ale również na kolei, w energetyce czy budownictwie . Co ciekawe, taką pracę wykonywać też mogą dziennikarze, aktorzy, tancerze czy kaskaderzy. Pełną listę zawodów znajdziemy na oficjalnej stronie ZUS.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że osoby, które wykonywały pracę w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze przez okres co najmniej 15 lat i nie skorzystały jeszcze z możliwości nabycia prawa do emerytury wcześniejszej, emerytury pomostowej lub nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, mają prawo do rekompensaty! Jest ona ustalana jako dodatek do kapitału początkowego uwzględnianego przy obliczaniu emerytury powszechnej.