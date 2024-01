Komu przysługuje świadczenie z ZUS?

Aby otrzymać emeryturę z ZUS, należy spełnić dwa podstawowe warunki. Pierwszym z nich jest ukończenie powszechnego wieku emerytalnego — w przypadku kobiet jest o 60 lat, a w przypadku mężczyzn 65 lat. Drugim jest posiadanie na koncie w ZUS dowolnego okresu ubezpieczenia emerytalnego.

Przez reformę systemową ubezpieczenia emerytalnego z 1999 roku w korzystnej sytuacji są osoby urodzone po 31 grudnia 1948 roku. Ich kapitał na indywidualnych kontach emerytalnych w ZUS wyliczany jest na podstawie kapitału, niezależnie od długości okresu podlegania ubezpieczeniu. Dzięki temu mają szansę otrzymać świadczenie emerytalne z ZUS odpowiadające opłaconym przez nich składkom. W tym przypadku staż pracy nie wpływa na prawo do emerytury, a jedynie na jej wysokość.

Kto może otrzymać emeryturę z KRUS?

Do otrzymania emerytury KRUS również konieczne jest spełnianie dwóch warunków. Podobnie jak w przypadku emerytury z ZUS, należy osiągnąć wiek emerytalny. Drugim jest podleganie ubezpieczeniu społecznemu rolników przez okres co najmniej 25 lat.

Emeryturę z KRUS można uzyskać wcześniej, jeśli do 2017 roku osoba spełniała łącznie trzy warunki:

osiągnęła wiek 55 lat, jeśli jest kobietą lub 60 lat, jeśli jest mężczyzną

podlegała ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez okres co najmniej 30 lat

zaprzestała prowadzenia działalności rolniczej

Jak uzyskać podwójną emeryturę z ZUS i KRUS?

Uzyskanie podwójnej emerytury z ZUS i KRUS możliwe jest, jeśli osoba prowadziła gospodarstwo rolne, jednocześnie pracując zawodowo. Podstawowym wymogiem jest to, czy osoba odprowadzała składki zdrowotne do KRUS i do ZUS-u. Podwójne świadczenie mogą uzyskać osoby urodzone po 31 grudnia 1948 roku.

W ZUS-ie należy przedstawić dokument z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, który potwierdza okres spłacania składek.

Zdjęcie Jak uzyskać podwójną emeryturę? / 123RF/PICSEL

Co zrobić, jeśli nie przysługuje nam emerytura KRUS?

Niektórzy mogą się zastanawiać, czy możliwe jest pobieranie emerytury z KRUS, jeśli okres podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu jest mniejszy niż 25 lat. Okazuje się, że jest rozwiązanie, które pozwoli na zwiększenie świadczenia.

Osoby, które nie nabędą prawa do pobierania emerytury rolniczej, a opłacały składki do KRUS, mogą ubiegać się o zwiększenie emerytury z ZUS o część rolną. Dzięki temu każdy rok pracy na roli przy odprowadzaniu składek daje rolnikom prawo do doliczenia 1 proc. emerytury podstawowej.

