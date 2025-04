Zamiast trawnika - macierzanka piaskowa. Niewielka, płożąca bylina potrafi stworzyć efektowny dywan. Jest ceniona nie tylko ze względu na takie zastosowanie. Roślina wydziela intensywny zapach i jest łatwa w uprawie.

Kiedy kwitnie macierzanka? W tym terminie stworzy ozdobny dywan

Macierzanka piaskowa kwitnie od czerwca do września - w tym czasie obsypuje się drobnymi kwiatami w kolorze fioletowym, liliowym lub różowym. Roślina ma też charakterystyczne, owalne lub lancetowate liście. To właśnie one, po potarciu, wydzielają przyjemny, cytrynowy aromat. Działa on niczym magnes na pszczoły czy motyle.

Macierzanka jako roślina okrywowa idealnie sprawdzi się jako zarówno naturalna osłona problematycznych miejsc w ogrodzie, jak i ozdoba tych bardziej eksponowanych. Macierzankę piaskową najlepiej sadzić wzdłuż ścieżek, między kamieniami i płytami chodnikowymi.

Sprawdzi się idealnie jako alternatywa dla trawnika - zwłaszcza w suchych i nasłonecznionych miejscach. Jej płożący i zwarty pokrój sprawi, że będzie wyglądała niczym efektowny dywan. Zwłaszcza w okresie kwitnienia.

Macierzankę piaskową można sadzić od końca kwietnia do końca sierpnia. Temperatury w tym czasie są wyższe, dzięki czemu młode sadzonki nie będą narażone na przymrozki. Co więcej, zdążą się również ukorzenić przed zimą. Roślinę można również "zaprosić" do ogrodu poprzez wysiew. Nasiona macierzanki najlepiej siać od maja do czerwca.

Zaproś do ogrodu macierzankę piaskową 123RF/PICSEL

Uprawa macierzanki piaskowej. Jakie ma wymagania?

Macierzanka piaskowa nie należy do zbyt wymagających roślin. Preferuje suche, ciepłe i słoneczne stanowiska. Podłoże powinno być piaszczyste, lekko kwaśne i przepuszczalne. Roślina dobrze radzi sobie również w podłożu niezbyt bogatym w składniki odżywcze. Nie potrzebuje systematycznego nawożenia, ale co kilka lat można ją wzmocnić np. kompostem.

Macierzanka jest dość odporna na suszę, dlatego w tym czasie należy ją podlewać w sposób umiarkowany. Z pewnością nie należy doprowadzić do nadmiernej wilgoci w podłożu, w którym rośnie. To z pewnością zaszkodzi roślinie i doprowadzi do gnicia korzeni.

Podstawowym zabiegiem pielęgnacyjnym w przypadku rośliny jest usuwanie przekwitniętych kwiatów. Dzięki temu macierzanka będzie długo zachwycała wyglądem. Ważne jest również przycinanie macierzanki po przekwitnięciu. Cięcie należy przeprowadzić pod kwiatostanami i usunąć tylko niezdrewniałe fragmenty.

Wiosną również możemy zastosować wspomniany zabieg - pędy macierzanki należy przyciąć o 1/3 ich długości. To pomoże jej obficie zakwitnąć w nadchodzącym sezonie.

Macierzanka piaskowa jest nazywana również tymiankiem wąskolistnym, cząberkiem czy dzięcielnicą. Naturalnie porasta teren całej Europy i Syberii, na terenie Polski można ją najczęściej spotkać w lasach sosnowych.



