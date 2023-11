Szczelne okna to jeden z najważniejszych czynników, dzięki któremu w naszym domu może utrzymywać się wysoka temperatura niskim kosztem. Wraz z nadejściem mrozów warto upewnić się, że ciepłe powietrze nie ma gdzie uciec.

Jak ustawić plastikowe okna na zimę?

W praktycznie wszystkich ramach okiennych znajdziemy system regulujący docisk okien. To właśnie za jego pomocą można włączyć w oknach "tryb zimowy". Okno jest bardziej szczelne, dzięki czemu ciepłe powietrze nie ucieka na zewnątrz.

W ramie okna możemy znaleźć rolkę regulującą, którą formą przypomina niewielki bolec. To właśnie dzięki niej można kontrolować stopień rozszczelnienia okna, tym samym zmieniając przepływ powietrza. Na zimę warto zwiększyć docisk uszczelki, dzięki czemu pomieszczenie będzie lepiej izolowane.

Zdjęcie Genialny trik, dzięki któremu zatrzymasz więcej ciepła w mieszkaniu / 123RF/PICSEL

Jak wyregulować okna plastikowe na zimę?

Mała szczelność okien może wynikać z ich zniszczenia oraz eksploatacji. Warto sprawdzić za pomocą dłoni, w których miejscach zimne powietrze trafia do środka. Jeśli odczujesz wyraźne powiewy oraz chłód, to znak, że w tych miejscach konieczne będzie naprawienie uszczelek. W przypadku nowych okien, które są nieszczelne, może być konieczne ich ponowne, poprawne zamontowanie lub regulacja.

Regulacja okien oznacza wyregulowanie zawiasów. Okno plastikowe nie powinno zwieszać się ku dołowi, ponieważ wtedy powoduje trudności z zamknięciem, otwarciem skrzydła oraz problemy z jego uchylaniem, a nawet uszkodzenie lub wyłamanie z zawiasu.

Okna plastikowe są najbardziej wrażliwe na zmianę temperatur, dlatego konieczne musi być regulowanie ich nawet dwa razy do roku.

Uszczelniacz do okien. Jak go zamontować?

Dobrym sposobem na uszczelnienie okien jest zamontowanie nowych uszczelek. Proces wymiany należy rozpocząć od oczyszczenia okna i ościeżnicy z kurzu, tłuszczu i wszelkich innych zabrudzeń. Ważnym aspektem jest dopasowanie rozmiaru uszczelek do okna — nie powinny one utrudniać zamykania i otwierania skrzydła.

Jeśli uszczelki są zamontowane w oknach na stałe, możliwe, że będzie konieczne ich wycięcie, a następnie zamontowanie nowych. Proces wymiany jest prosty i opisany na opakowaniu nowych uszczelek. Wystarczy, że będziesz postępować z instrukcją, a proces przebiegnie szybko i bez komplikacji.

Jak uszczelnić okna taśmą?

W sklepach można również znaleźć taśmy do uszczelniania okien. Są to taśmy samoprzylepne, które chronią przed przedostawaniem się wilgoci oraz chłodnego powietrza.

Taśmę przyklejamy po połowie na ościeżnicę i mur. Dzięki temu tworzymy barierę dla czynników atmosferycznych. Obecnie taśmy są produkowane w taki sposób, aby nie kurczyły się, ani nie rozszerzały pod wpływem promieni słonecznych czy ciepła. Raz zamontowane mogą służyć przez wiele lat. Warto pamiętać, że właściwie zamontowana taśma przylega do muru i ościeżnicy idealnie. Można je zamurować lub zamalować, aby nie rzucały się w oczy.

Jak uszczelnić okna przy parapecie?

Osoby, które lubią majsterkować, mogą spróbować do izolacji pianki izolującej. To materiał, który wpasowuje się w każdą przestrzeń oraz łatwo usunąć jego nadmiar. Po nałożeniu pianki, jej objętość może znacznie wzrosnąć, nawet trzykrotnie. Możemy jej użyć zarówno w środku, jak i na zewnątrz. Warto jedynie pamiętać o tym, że zostają po niej ślady. Z tego powodu należy ostrożnie ją nakładać.

Zdjęcie Zanim przejdziemy do uszczelniania okien, upewnijmy się, że są one czyste / 123RF/PICSEL

Do użycia pianki konieczna jest jedynie umiejętność posługiwania się pistoletem do jej nakładania. Z tego powodu jest to łatwy, szybki oraz tani sposób na uszczelnienie okien.

