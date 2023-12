Spis treści: 01 Stresujące wydarzenie pełne wyzwań. Rozmowa kwalifikacyjna a festiwal kłamstw

02 Wynagrodzenie ważna sprawa. Nie bój się pytać o pieniądze

03 Firma z potencjałem, młody, dynamiczny zespół i możliwość rozwoju

04 Bogactwo benefitów, czyli obietnice oczywistości

05 Elastyczność. Uwaga na to słowo

Stresujące wydarzenie pełne wyzwań. Rozmowa kwalifikacyjna a festiwal kłamstw

Rozmowa o pracę bywa niezwykle stresująca dla kandydata na dane stanowisko, zwłaszcza gdy pojawia się ogłoszenie o wymarzoną posadę. Niekiedy przyszli pracownicy, chcąc wypaść lepiej na tle innych kandydatów, nieco koloryzują swoje CV lub przedstawiają siebie w superlatywach, które mijają się z prawdą.

QUIZ: Stawiasz pracę na pierwszym miejscu? Sprawdź, jak bardzo potrzebujesz urlopu Nie jest to dobrze postrzegane przez pracodawców, a prawda prędzej, czy później, wychodzi na jaw już po zatrudnieniu i rozpoczęciu pracy.

Wiele mówi się o tym, że podczas rozmowy o pracę nie warto kłamać, a media pełne są poradników, co mówić i jak się zachowywać podczas procesu rekrutacyjnego.

Jednak nie wszystko jest kwestią zależną od przyszłego pracownika. O ile stawia się wiele wymagań już w trakcie rozmów kwalifikacyjnych przed osobami biorącymi udział w rekrutacji, tak pracodawcy także powinni mieć się na baczności.

Zdjęcie Niektórym kandydatom bardzo zależy na tym, by dobrze wypaść w trakcie procesu rekrutacyjnego / 123RF/PICSEL

Okazuje się, że nie tylko kandydaci potrafią naciągać prawdę, ale i sami pracodawcy nie stronią od koloryzowania rzeczywistości, tylko po to, by pozyskać pracownika.

Na jakie kłamstwa ze strony pracodawcy możemy natknąć się podczas procesu rekrutacyjnego i na jakie zwroty uważać?

Wynagrodzenie ważna sprawa. Nie bój się pytać o pieniądze

Niekiedy w ogłoszeniach o pracę można w oferowanych warunkach znaleźć zwrot "atrakcyjne wynagrodzenie", które potem w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej jest powtarzane przez pracodawcę.

Zdjęcie Pracodawcy także mogą nie mówić całej prawdy podczas rekrutowania pracownika / 123RF/PICSEL

Lecz co dokładnie ma oznaczać atrakcyjność wypłaty? Niepodawanie wprost kwoty na jaką możemy liczyć miesięcznie może niepokoić, zwłaszcza gdy pytany o to przyszły pracodawca, nie chce nam udzielić konkretnej odpowiedzi.

Dodatkowo niejasne odpowiedzi dotyczące systemu premii w danej firmie może również wzbudzać podejrzenia i pozwala sądzić, że nie jest on stabilnym elementem wypłaty.

Firma z potencjałem, młody, dynamiczny zespół i możliwość rozwoju

Kiedy pracodawca przedstawia swoją firmę jako firmę z potencjałem lub dynamicznie rozwijającą się może brzmieć to niezwykle zachęcająco. Co jednak w rzeczywistości może to oznaczać? Niepewność! Te określenia mogą dotyczyć firmy, która jeszcze nie osiągnęła stabilnej pozycji na rynku.

Dynamiczność może także oznaczać zmiany wśród kadry, która jest młoda i niedoświadczona, a praca w tym zespole może okazać się sporym wyzwaniem i... eksperymentem.

Zdjęcie Pracodawca może chcieć zatuszować przed przyszłym pracownikiem słabe strony firmy / 123RF/PICSEL

Argument wieku także nie powinien pojawiać się w rozmowach kwalifikacyjnych, bo może działać dyskryminująco w stosunku do starszych, ale wartościowych i doświadczonych pracowników.

Niekiedy pada także obietnica rozwoju i awansu. Tutaj także dobrze jest sprawdzić i zapytać o ewentualne drogi awansu. Szybko może się okazać, że dróg awansowania z danego miejsca w hierarchii firmy jest niewiele, a pracownik na wiele lat może utknąć na pozornie wymarzonym stanowisku.

Bogactwo benefitów, czyli obietnice oczywistości

Owocowe środy, kawa i herbata - takie zalety firmy jeszcze dość często wymieniają pracodawcy w ogłoszeniach lub w trakcie rozmów kwalifikacyjnych, by zachęcić kandydatów do pracy.

Już niewiele osób zachęci darmowe jabłko raz w tygodniu lub możliwość zrobienia sobie ciepłego napoju w ramach budżetu firmy.

Ciepła kawa lub herbata, czy owoc są już oczywistością i nie powinny raczej pojawiać się jako coś nadzwyczajnego w firmach.

Co w przypadku, gdy stanowisko, o które ubiega się dana osoba jest pracą zdalną? Wówczas pracodawca wyśle owoce do pracownika pocztą, czy jednak benefity oferowane przez firmę nie dotyczą tego stanowiska?

Elastyczność. Uwaga na to słowo

Niekiedy pracodawcy podczas rozmów kwalifikacyjnych jako zaletę pracy w ich firmie, wymieniają elastyczny czas pracy.

Oczywiście, może okazać się to dużym plusem dla pracownika, kiedy to on sam decyduje o tym, w jakich godzinach pracuje.

Niestety, pracodawca nie zawsze może mieć takie rozwiązanie na myśli, a raczej chodzić może o to, że gdy zajdzie taka potrzeba, pracownik zostanie natychmiast wezwany do pracy zarówno o 6 rano, jak i o 20.

Elastyczność może także dotyczyć zakresu zadań. Wówczas możemy zostać poproszeni o wykonanie jakiegoś zadania, które niekoniecznie przypisane jest do naszego stanowiska, bo powinniśmy być... elastyczni.