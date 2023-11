Doświadczona rekruterka zachęca do małych kłamstw

Bonnie Dilber to amerykańska TikTokerka, która zawodowo zajmuje się sprawami dotyczącymi rekrutacji w firmach. Kobieta dzięki mediom społecznościowym dzieli się z internautami radami dotyczącymi zachowań i odpowiedzi kandydatów podczas rozmów o pracę.

Bonnie w jednym ze swoich materiałów wideo przyznała, że zbyt duża szczerość kandydata podczas odpowiadania na niektóre pytania może okazać się dla niego zgubna. Rozmawiając z osobami prowadzącymi rekrutację czasami lepiej mówić to, co one chciałyby usłyszeć.

Bonnie Dilber jako profesjonalna i bardzo doświadczona rekruterka powiedziała w swoim nagraniu, że: "Są trzy rzeczy, o których musisz kłamać w każdej rozmowie kwalifikacyjnej. Zapisz je i przygotuj swoje kłamstwa przed każdą rozmową kwalifikacyjną".

I choć z moralnego punktu widzenia takie rady mogą u niektórych wywoływać oburzenie, to jednak w przypadku osób starających się o pracę "kłamstewka" są niezwykle pomocne w osiągnięciu swojego celu.

Rozmowa o pracę: jak odpowiadać na konkretne pytania?

Jeśli na rozmowie o pracę otrzymamy pytanie, jakie motywy nami kierują w podjęciu decyzji o zmianie pracodawcy, to zdaniem Dilber lepiej zrezygnować z mówienia prawdy, o ile przyczyną takiego stanu rzeczy są fatalne relacje z przełożonymi i współpracownikami. Jeśli zdecydujemy się na szczerość w tym temacie, to rekruterzy odbiorą nas jako osobę konfliktową, co negatywnie wpłynie na szanse angażu w nowej firmie.

Zdecydowanie rozsądniej jest wówczas powiedzieć, że chcemy zmienić pracę z uwagi na szukanie nowych wyzwań.

Ponadto rekruterzy mogą nas poprosić o podanie powodów, dlaczego staramy się o konkretne stanowisko w danej firmie. Bonnie radzi, by w takiej sytuacji nie wspominać o czekających na nas apanażach i benefitach, lecz odnieść się do "misji firmy, będącej w zgodzie z naszymi zainteresowaniami, przekonaniami i kulturą pracy".

Trzeci i zarazem ostatni wątek, który poruszyła TikTokerka dotyczy pytania: Gdzie się widzisz w naszej firmie za x lat? Jeśli praca, o którą się właśnie staramy ma być wyłącznie przystankiem na naszej drodze kariery - zdecydowanie zachowajmy te przemyślenia wyłącznie dla siebie. Dlaczego? Każda firma inwestuje w nowego pracownika pewne środki i czas, by wyposażyć go w nowe umiejętności, dlatego pracodawcom zależy na pracownikach, którzy zwiążą się z firmą na dłużej.