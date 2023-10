Jesienią nie zapomnij o tej śrubie. Zaoszczędzisz na rachunkach

Aby sprawić, że w mieszkaniu będzie cieplej, pomimo zimnych grzejników, warto zadbać o uszczelnienie okna. Polega ono na wyregulowaniu docisku skrzydła do ramy okiennej. Osiągniemy to poprzez odpowiednie ustawienie śruby dociskowej.

Choć wiele osób o tym nie wie, okna z PCV mają swoje tryby, które warto przestawiać w zależności od pory roku. To, w jakim trybie znajduje się okno, możesz rozpoznać na kilka sposobów:

Reklama

Jeśli okno jest zamknięte, a mimo to czujemy na skórze delikatne przepływy powietrza, to znak, że okno jest w trybie letnim.

Jeśli dociśniemy ręką skrzydło do ramy i wyczujemy, że jest między nimi jeszcze przestrzeń, a elementy mogłyby przylegać lepiej, to znak, że okno jest w trybie letnim.

Jeśli po otwarciu okna oznaczenie na śrubie dociskowej znajduje się w najdalszym położeniu od uszczelki, to znak, że okno znajduje się w trybie letnim.

Zdjęcie Śruba dociskowa uszczelni okna / 123RF/PICSEL

Tryb letni okien w jesieni i zimie może być kłopotliwy. Po pierwsze, sprawia, że w mieszkaniu jest chłodniej, bo ciepło ucieka przez nieszczelne okna na zewnątrz. Dlatego uszczelnienie okien to dobry sposób, aby nie marznąć w mieszkaniu, gdy sezon grzewczy jeszcze się nie rozpoczął.

Po drugie, gdy kaloryfery są już ciepłe, płacimy wyższe rachunki, bo potrzeba więcej energii, by ogrzać pomieszczenia z nieszczelnymi oknami.



Zobacz również: Co zrobić, żeby nie przekroczyć 2000 kWh. Zobacz, jak możesz oszczędzić prąd

Jak uszczelnić okna jesienią?

Jak uszczelnić okna jesienią? Po otwarciu skrzydła okiennego, na jego wewnętrznej ramie znajdziesz metalowy, wystający element - to śruba dociskowa. Większość śrub posiada oznaczenie, które wskazuje, w jakim trybie znajduje się obecnie okno. W zależności od modelu oznaczenie może przybierać różny wygląd: czasem jest to maleńka kropka wytłoczona w metalu, innym razem niewielki otwór czy podłużne wyżłobienie.

Zdjęcie Jak działa mechanizm przełączania trybów w oknie? / 123RF/PICSEL

Położenie znacznika wskazuje tryb. Jeśli oznaczenie znajduje się w najdalszym położeniu od uszczelki - okno jest w trybie letni. Producenci czasem domyślnie ustawiają znacznik na środku - okno nie jest wtedy całkowicie szczelne, ale też przepływy powietrza są mniejsze niż w trybie letnim. Jesienią śrubę przestawiamy w taki sposób, by znacznik znajdował się jak najbliżej uszczelki. Najczęściej oznacza to przekręcenie metalowego elementu o 90 bądź 180 stopni. Uszczelniając pamiętajmy, aby wszystkie śruby dociskowe ustawić w odpowiedniej pozycji.

Zobacz również: Rachunki za prąd wyższe nawet o 70 proc.? Czarny scenariusz na zimę

Wideo youtube

Cieplejsze mieszkanie, mniejsze rachunki

W zależności od modelu okna, przekręcenie śruby dociskowej może udać się przy pomocy samych palców, ale najczęściej będzie wymagało kombinerek lub klucza imbusowego. Jeśli okna mają już kilka lat, a nigdy nie zmienialiśmy trybu, może to wymagać użycia nieco siły.



Przestawienie trybu okna na zimowy sprawi, że skrzydło będzie ściślej przylegać do ramy. Dzięki temu zimne powietrze nie przeniknie do wnętrza mieszkania, co wielu z nas doceni już wczesną jesienią. Uszczelnienie okien sprawi, że w pomieszczeniach będzie cieplej, a to przed początkiem sezonu grzewczego wyjątkowo atrakcyjna perspektywa. Ponadto dzięki odpowiedniemu wyregulowaniu okien, zimą zapłacimy mniej za ogrzewanie.

Zobacz również: Specjalista wyjaśnia: czym najlepiej ogrzać dom?