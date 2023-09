Jakim drewnem ogrzać dom?

Październik zbliża się wielkimi krokami, a to oznacza, że prawdopodobnie będziemy mieć do czynienia ze zdecydowanie niższymi temperaturami niż obecnie. Dla osób mieszkających w domach oznacza to potrzebę rozpoczęcia sezonu grzewczego.

Lasy Państwowe na swoim oficjalnym profilu na Facebooku zamieściły krótkie nagranie wideo, w którym informują o rozpoczętym właśnie jesiennym cyklu postów, w których pracownicy będą podpowiadać internautom, czym najlepiej ogrzać przysłowiowe cztery kąty.

Na pierwszy, nomen omen, ogień poszły dąb oraz sosna. Który z tych gatunków będzie lepszy do ogrzania domu?

Sosna to bardzo dobry gatunek drzewa do ogrzania domu

Pracownik Lasów Państwowych w nagraniu wideo zwrócił uwagę na bardzo istotną kwestię. Otóż jego zdaniem, bez względu na to, jakim gatunkiem drewna się dysponuje do ogrzania domu, należy najpierw zastosować się do pewnych wskazówek.

"Najlepsze drewno to drewno suche, "przesezonowane". Druga zasada - palimy tym drewnem, które jest w naszym regionie dostępne" - informuje pracownik Lasów Państwowych.

Na koniec materiału wideo Pan Michał odpowiedział wreszcie na pytanie, które drewno lepiej sprawdzi się podczas ogrzewania domu. Jego zdaniem zdecydowanie warto postawić na sosnę.