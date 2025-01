Pochodząca z Afryki Północnej przyprawa zdobywa coraz większą popularność w kuchniach na całym świecie. Znalezienie jej w polskich sklepach także nie jest wyzwaniem, dlatego warto poznać ją bliżej. Harissa to przyprawa w formie gęstej pasty , choć trafić można również na nią w formie sproszkowanej. Jest ważnym dodatkiem w kuchni Tunezji, Maroka i Algierii, gdzie docenia się jej intensywny smak.

On z kolei jest zasługą głównych składników — papryki chili oraz czosnku . Dodatkowo w składzie harissy pojawiają się kmin rzymski i ziarna kolendry , które wnoszą do całości ciepłe, korzenne nuty. Gdy zaopatrujemy się w gęstą, czerwoną pastę, w jej składzie obecna jest także oliwa , spajająca wszystkie elementy w wyrazistą całość. Harissa jednak niejedno ma imię. Zawartość słoiczka bywa urozmaicana dodatkiem mięty, świeżej kolendry lub słodkiej papryki.

Przyprawa uniwersalna. Do czego używać harissy?

Szczególnie uwielbiana jest w Tunezji, gdzie dodaje się ją niemalże do wszystkich dań wytrawnych. Od kanapek, poprzez potrawy bazujące na kuskusie, aż po mięsne specjały. W Maroku harissa pojawia się w przepisach na narodowe danie o nazwie tadżin , a w Algierii poprawia smak zup i sosów. W Europie i Ameryce coraz częściej używa się jej jako pikantnego dodatku do marynat i dipów.

Odrobina wystarczy, by poprawić smak posiłków, które wydają się mdłe i bez smaku. Świetnie pasuje do zup, gulaszy, dań makaronowych i zapiekanek. Tak naprawdę ogranicza nas tylko kulinarna wyobraźnia i zawartość spiżarni.

Harissa dodawana jest w Tunezji niemal do każdej potrawy 123RF/PICSEL

Najlepszym z nich jest wymieszanie jej z dodatkową porcją oliwy z oliwek. Kapsaicyna — związek odpowiadający za ostrość — rozpuszcza się w tłuszczach, przez co jej smak staje się mniej "ognisty". Harissę możesz również połączyć z porcją jogurtu naturalnego, który neutralizuje jej ostry smak i tworzy łagodniejszy sos.

Głęboki smak dań, jaki otrzymamy po zastosowaniu przyprawy o płomiennej barwie, pozwoli ograniczyć spożycie soli . To właśnie sięgnięcie po solniczkę wydaje nam się często najprostszym sposobem na nadanie jedzeniu wyrazu. Przesada w tej kwestii jest odradzana przez Światową Organizację Zdrowia, która podkreśla, że dzienna porcja soli nie powinna przekraczać jednej płaskiej łyżeczki.

Z kolei kolendra i kmin rzymski dodają działanie antyoksydacyjne i również dołączają do grupy składników o korzystnym wpływie na trawienie. Harissa znana jest więc jako produkt o pozytywnym wpływie na żołądek, jelita i wątrobę, ale i odchudzanie. Dodawanie jej do posiłków to kolejna cegiełka w budowaniu wzmocnionego układu immunologicznego, stanowiącego tarczę przed infekcjami.