Aksamitki w ogrodzie – uprawa i pielęgnacja

Aksamitka pochodzi z rodziny astrowatych, a rodzaj ten obejmuje ponad 40 gatunków. Naturalnie występuje zarówno w Ameryce Północnej, jak i Południowej, ale poprzez działalność człowieka została rozprzestrzeniona na inne kontynenty.

Aksamitki to rośliny jednoroczne, które zdobią rabaty oraz tarasy i balkony. Zazwyczaj wysiewa się je do pojemników, a następnie przesadza do gruntu. Aksamitki nie są wymagające pod względem uprawy i pielęgnacji. Do tego przez długi czas cieszą oko swoimi kwiatami, które mają kolor żółty, pomarańczowy i czerwono-brązowy. Liście aksamitek są natomiast małe i odznaczają się ząbkowanym brzegiem.

Aksamitki lubią stanowiska nasłonecznione oraz żyzne i przepuszczalne gleby. Charakteryzują się specyficznym zapachem, dzięki któremu stanowią idealne rośliny odstraszające m.in. krety, kleszcze oraz mszyce.

Zdjęcie Aksamitka pochodzi z rodziny astrowatych, a rodzaj ten obejmuje ponad 40 gatunków / 123RF/PICSEL

Przekwitnięte aksamitki wykorzystaj w ogrodzie

Aksamitki zaczynają kwitnąć w czerwcu, a przekwitają późną jesienią. Jeszcze w październiki cieszą oko, a więc nic dziwnego, że są tak chętnie wykorzystywane jako rośliny ozdobne. W dodatku aksamitki znalazły zastosowanie w lecznictwie oraz kuchni.

Przez to, że aksamitki to rośliny jednoroczne po sezonie należy je wyrwać, ale niekoniecznie trzeba je od razu wyrzucać. Wielu ogrodników uschnięte aksamitki wykorzystuje m.in. do poprawy jakości gleby.

W tym celu zakopuje się je w ogrodzie, by w przyszłym roku stanowiły idealne podłoże dla innych roślin. Dzięki temu będą odporne na choroby, a liczba szkodników w ogrodzie znacznie się zmniejszy.

Zaleca się, by aksamitki bez systemu korzeniowego zakopać na głębokości kilkudziesięciu centymetrów. To prosty zabieg, który ma pozytywny wpływ na ogród.

