Nie wyrzucaj skórek z mandarynek. Pomogą w sprzątaniu przed świętami

Porady

Sezon mandarynkowy w pełni. Wielu z nas w tym okresie pochłania namiętnie pomarańczowe owoce, ich skórki natomiast wyrzucamy do kosza. Tymczasem okazuje się, że one też mogą się przydać i to nie w kuchni, ale podczas przedświątecznych porządków. Oto jak możesz je wykorzystać.

Zdjęcie Skórki mandarynki wykorzystasz do utrzymania porządku w domu / 123RF/PICSEL