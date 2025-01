Soda oczyszczona to znany środek czyszczący i w przypadku brudnych fug również sobie poradzi. Aby wzmocnić działanie tego specyfiku, trzeba go połączyć z odrobiną wody oraz szarego mydła. Taka mieszanka poradzi sobie nie tylko z kamieniem, ale również może posłużyć do czyszczenia płytek z opornego osadu mydlanego.

Fugi z czasem szarzeją i jest to naturalny proces. Nie znaczy to jednak, że nie można przywrócić im naturalnej bieli i to za pomocą naturalnych środków. Wystarczy sięgnąć po wodę utlenioną, która równocześnie ma działanie dezynfekujące. Niestety, jej konsystencja nie zawsze sprawdzi się na ścianach, więc można sięgnąć po wybielającą pastę do zębów.