Cebulki tulipanów - jakie wybrać?

Choć z upływem czasu tracą barwne płatki, całkowite zamieranie liści i pędów przypada dopiero na czerwiec. Kwiaty możemy podzielić na kilkanaście różnych grup, które będą różniły się od siebie nie tylko kształtem, ale także wysokością i terminem rozkwitu. Warto wiedzieć, że to od dobrze dobranych cebulek zależy nie tylko jakość, ale przede wszystkim zdrowy i poprawny rozwój tulipanów. Na co zwrócić uwagę przy ich wyborze? Cebulki tulipanów najlepiej kupować w renomowanych centrach ogrodniczych. Tylko sprawdzeni dostawcy zapewnią dostęp do zdrowych okazów, z których w przyszłości wykiełkują trwałe rośliny.

Specjaliści podkreślają, by największą uwagę zwrócić na twardość, jędrność i odpowiedni kształt przeglądanych cebul. Co ważne, nie warto odrzucać tych pozbawionych łusek. Nagie także dadzą początek silnym tulipanom. Podczas zakupów nie należy się spieszyć. W miarę możliwości weźmy do ręki każdą cebulkę i dokładnie się jej przyjrzyjmy. Dzięki temu łatwiej dopatrzymy się uszkodzonych, nadgniłych, miękkich, chorych lub spleśniałych. Liczne markety kuszą niskimi cenami i wyjątkowymi promocjami na cebulki. Nie dajmy się jednak zwariować i podejdźmy do tematu z głową. Posłuchajmy także rad ogrodników, którzy wskazują, że najlepszym czasem na wybór cebulek tulipanów są wrzesień oraz październik.

Kiedy najpóźniej można sadzić cebulki tulipanów?

Za wyborem cebulek tulipanów przemawiają różne czynniki, choć najczęściej kierujemy się własnymi preferencjami. Dopytujemy nie tylko o kolory czy odmiany, ale także szukamy okazów wyjątkowych, które sprawią, że nasz ogród będzie wyróżniał się spośród innych. Po udanych zakupach pora zaplanować optymalny termin sadzenia. Okazuje się, że to właśnie jesienią nadchodzi doskonała pora. Odpowiednio nagrzana po lecie gleba nie zdąży jeszcze zarówno oddać ciepła, jak i zmierzyć się z pierwszymi niskimi temperaturami czy porannymi przymrozkami.

Kiedy sadzić pierwsze cebulki tulipanów? 123RF/PICSEL

Nauczeni doświadczeniem ogrodnicy podkreślają, że cebule tulipanów muszą mieć na tyle czasu, by silnie ukorzenić się przed nadejściem zimy. Co to oznacza w praktyce? Kwiaty warto posadzić w ogrodzie już od końcówki września, aż do ostatnich dni listopada. Zanim jednak umieścimy cebulki w podłożu, warto zacząć od porządnego wymoczenia ich w roztworze ze środka grzybobójczego. Nie zaleca się także zbyt długiego przechowywania cebul tulipanów w domu. Nieodpowiednie warunki mogą przełożyć się na straty w uprawie.

Czy tulipany można sadzić wiosną?

Jeśli chcemy, by kolorowe morze tulipanów zachwyciło nas pełnią wiosny, powinniśmy wsadzić je do ziemi jesienią. Ogrom ogrodowych obowiązków sprawia, że już końcówką lata zaczynamy mieć wątpliwości, czy na pewno wyrobimy się ze wszystkimi zaplanowanymi czynnościami. To właśnie wtedy w głowie zaczyna krążyć pewna myśl. Czy można zostawić sadzenie tulipanów na wiosnę? Odpowiedź na to pytanie jest bardzo prosta. Odradza się umieszczanie wiosną cebulek tulipanów w podłożu. Co ciekawe, to właśnie chłód i niższe temperatury są niezbędne do zainicjowania późniejszego procesu kwitnienia. Jesienne warunki skutecznie zmniejszają ryzyko rozwoju ognia tulipanów, czyli choroby o podłożu grzybiczym. Charakteryzuje się wykwitem brązowych plam, a także zniekształconymi, zwiędłymi i poskręcanymi liśćmi.

