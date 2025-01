Czy sałata z paczki jest zdrowa? Na to pytanie odpowiedziała dietetyczka kliniczna Anna Jedrej , której Instagramowe konto ma już niemal 70 tys. obserwujących. W swoich postach edukuje, a także pokazuje internautom, jakie produkty spożywcze faktycznie warto jeść, a na co lepiej uważać.

Paczkowana sałata? To błąd!

Zdaniem Anny Jedrej, głównym problemem paczkowanych sałat jest sposób ich pakowania. Zamykanie liści w plastikowych opakowaniach sprawia, że taka sałata szybciej więdnie i pleśnieje. To jednak nie wszystko:

W swoim poście przywołała badania naukowców, którzy sprawdzili, co kryje się w opakowaniach z taką sałatą. Jak się okazało, odnaleźli w nich m.in. bakterie Salmonella.

Niestety nawet dokładne mycie nie rozwiązuje problemu obecności tych bakterii - bardzo mocno przywierają one do liści, przez co nawet wielokrotne płukanie ich nie zagwarantuje nam czystości.