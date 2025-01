Woreczek żółciowy, a właściwie pęcherzyk żółciowy, to niewielki fragment układu pokarmowego, który zlokalizowany jest w pobliżu wątroby i ściśle z tym narządem współpracuje. Odpowiada za trawienie tłuszczów oraz prawidłowe utrzymywanie żółci w organizmie. Choć woreczek żółciowy jest niewielki, to może być narażony na szereg schorzeń: kamicę żółciową bądź bolesne zapalenia, co jest spowodowane złymi przyzwyczajeniami żywieniowymi. Nieprawidłowo działająca część ciała zazwyczaj nie daje żadnych objawów, ale kiedy sprawa staje się poważna, manifestuje to silnym bólem.