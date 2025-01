"Zielone złoto": można je kochać albo nienawidzić

O samej dyni napisano i powiedziano już wiele, bo w sezonie jesiennym to wartościowe warzywo króluje na naszych stołach pod setką postaci. Nieco mniej wspomina się o pozyskiwanym z pestek oleju, który za sprawą swojego charakterystycznego koloru oraz właściwości zyskał przydomek "zielonego złota". Ciemnozielona barwa oraz bardzo dobrze wyczuwalny, orzechowy smak, to jego znak rozpoznawczy, ale nie wszystkim przypada od razu do gustu. Ci, którzy mieli z nim styczność, potwierdzają: olej z pestek dyni to produkt uniwersalny nie tylko w kulinariach, ale także w kosmetyce oraz zdrowej diecie. Co można w oleju z pestek dyni znaleźć? Przyjrzyjmy się.

Olej z pestek dyni: zobacz, ile oferuje

Olej z pestek dyni ma specyficzny smak i nie każdemu może przypaść do gustu 123RF/PICSEL

Oleje tłoczone na zimno, bo taki jest ten z pestek dyni, zazwyczaj są pożądane w diecie, ponieważ mają zawsze bogaty skład. A co można znaleźć konkretnie w tym produkcie? Przede wszystkim witaminy zaliczane do przeciwutleniaczy: A, E, K. To właśnie one doskonale wpływają na nasz wygląd oraz poprawiają działanie układu krążenia. Do tego trzeba zaliczyć fitosterole oraz m.in. skwalen, który na skórę działa bardzo kojąco. Oczywiście, to nie koniec tego, co można znaleźć w oleju z pestek dyni. Jest źródłem potasu, magnezu, selenu, cynku wapnia oraz jodu. Pakiet pierwiastków powoduje, że dostarczamy niezbędnych substancji dla całego organizmu.

Najważniejsze, co można znaleźć w oleju z pestek dyni, to nienasycone kwasy tłuszczowe omega w korzystnych proporcjach. To właśnie one najlepiej działają na odporność, funkcjonowanie układu krążenia oraz poprawiają procesy zachodzące w układzie nerwowym.

Dlaczego warto jeść olej z pestek dyni?

Olej z pestek dyni trzeba jeść na zimno i surowo 123RF/PICSEL

Po olej z pestek dyni warto sięgać z co najmniej dwóch powodów. Oczywiście, ze względów smakowych, ale w parze idzie również poprawa funkcjonowania organizmu. Stosowanie tego specyfiku pozwala usprawnić działanie układu krążenia, ponieważ może poprawić profil lipidowy, co minimalizuje ryzyko miażdżycy oraz udaru bądź zawału serca. Dodatkowo olej z pestek dyni doskonale wpływa na działanie mózgu: nie dość, że poprawia pamięć i koncentrację, to idealnie sprawdza się w czasie intensywnego wysiłku umysłowego, ale także minimalizuje działanie przewlekłego stresu.

Dlaczego warto spojrzeć na olej z pestek dyni łaskawszym okiem? Obecność nienasyconych kwasów tłuszczowych jest motorem napędowym dla naszej odporności, która jest nadwyrężona zimą, ale także pomaga wątrobie oraz nerkom sprawniej funkcjonować.

Naturalny kosmetyk? Olej z pestek dyni sprawdzi się

Olej z pestek dyni może czasem zabarwić skórę 123RF/PICSEL

Jeśli smak oleju z pestek dyni nie przypada nam do gustu, to nic straconego, ponieważ można stosować go, jako naturalny kosmetyk. Za sprawą witamin rozpuszczalnych w tłuszczach ma działanie ochronne na cerę, ponieważ może redukować stany zapalne oraz poprawiać jej kondycję: usunąć trądzik bądź załagodzić podrażnienia. Oczywiście, to nie wszystko, ponieważ olej z pestek dyni może także poprawiać nasz wygląd. To zasługa witaminy E, zwanej "witaminą młodości", która nie tylko może zmniejszać widoczność niedoskonałości, ale także wygładzać delikatne zmarszczki oraz zapobiegać powstawania nowych.

Olej z pestek dyni także jest dobry dla włosów: można stosować go, jako odżywkę, aby nawilżyć kosmyki i nadać im sprężystości. Oczywiście, nic nie stoi na przeszkodzie, aby specyfik mieszać z szamponem i stosować na skórę głowy. W efekcie można pozbyć się stanów zapalnych, zminimalizować ryzyko rozdwajania włosów, ale także pobudzić je do intensywnego wzrostu.