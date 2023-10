Spis treści: 01 Ekspresowe niwelowanie nieprzyjemnej woni z kosza

02 Zapobieganie brzydkiemu zapachowi w koszu

03 Jak założyć worek na śmieci?

Ekspresowe niwelowanie nieprzyjemnej woni z kosza

Mieszanka odpadków leżących w koszu na śmieci w krótkim czasie staje się głównym źródłem smrodu, który roznosi się po całej kuchni. Aby pozbyć się nieprzyjemnych wrażeń węchowych, wystarczy użyć sprawdzonej sody oczyszczonej. To właśnie ten produkt najskuteczniej wyeliminuje woń resztek jedzenia oraz innych nieczystości. Jak prawidłowo skorzystać z preparatu?

Eliminowanie fetoru z kosza za pomocą sody warto wykonać dopiero w momencie, kiedy opróżnimy już pełne pojemniki. Najlepiej zrobić to wieczorem, kiedy przez kilka godzin nikt nie będzie pozbywał się odpadków. Wystarczy sięgnąć po opakowanie sody i wsypać jedną łyżkę stołową na dno kosza, a także dodać do środka odrobinę wody oraz kilka kropel ulubionego olejku eterycznego lub soku z cytryny. Tak przygotowaną mieszankę pozostawiamy do rana, a następnie dokładnie czyścimy środek kosza na śmieci za pomocą wody i płynu do mycia naczyń. Teraz wystarczy umyć kubeł i wysuszyć za pomocą ręcznika papierowego.

Zapobieganie brzydkiemu zapachowi w koszu

Nie ma nawet cienia wątpliwości, że to rozkładające się jedzenie powoduje unoszenie się nieprzyjemnej woni znad śmietnika. Niemiły zapach staje się bardziej wyraźny, jeśli resztki trafią nie do worka, a bezpośrednio do wnętrza kosza.

Zdjęcie Jak dbać o kosz na śmieci, by zbyt szybko nie śmierdział? / 123RF/PICSEL

Jak tego unikać? Panie domu polecają, by:

umieszczać w koszach jedynie worki na śmieci dostosowane do ich pojemności;

postarać się nie przepełniać pojemników na odpady;

kupować wytrzymałe worki od sprawdzonych producentów;

dokładnie mocować worki na śmieci w pojemnikach;

myć kosz, jeśli po wyciągnięciu worka na dnie znajduje się płyn;

regularnie czyścić i dezynfekować kubły na śmieci.

Jak założyć worek na śmieci?

Po wyciągnięciu wypełnionego do granic możliwości worka oraz wyniesieniu go do pobliskiego śmietnika, przychodzi czas na ponowne zabezpieczenie kosza. Co ciekawe, spora grupa ludzi utrudnia sobie założenie worka na śmieci. Co robimy nie tak? Zazwyczaj roztrzepujemy w powietrzu nowy worek, a następnie tak przygotowany staramy się dopasować do wnętrza worka. Okazuje się, że o wiele szybciej uporamy się z zadaniem, jeśli nałożymy worek na brzegi kosza, a następnie ręką wepchniemy go do środka. Tym sposobem zapobiegniemy pozostawaniu pustych przestrzeni wewnątrz pojemnika.

