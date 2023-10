Krótkie wakacje w październiku? Weź dwa dni urlopu w konkretnym terminie

Jesień nabiera rozpędu, a pogoda póki co nas rozpieszcza. Jeśli marzysz o długim weekendzie, nic straconego. W październiku wystarczy wziąć dwa dni urlopu, by cieszyć się krótkimi „wakacjami”. I to pomimo tego, że w najbliższych dniach wcale nie przypada żadne święto.

Zdjęcie Długi weekend w październiku. Wystarczy, że weźmiesz dwa dni wolnego / 123RF/PICSEL