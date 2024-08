Minikiwi — co to za owoc?

Jak sama nazwa wskazuje, te owoce nie imponują wielkością. Rozmiarem przypominają winogrono lub pomidora koktajlowego. Skórka jest gładka i jadalna, więc nie ma potrzeby obierania minikiwi przed spożyciem. W środku znajduje się miąższ, a wnętrze owocu do złudzenia przypomina przekrój "zwykłego" kiwi. Co jednak z degustacją? Czy mniejszy rozmiar to gorszy smak? W żadnym razie. Minikiwi charakteryzuje się bardziej intensywnym aromatem i smakiem w porównaniu do swojego większego kuzyna. Wyczujemy w nim przenikające się nuty słodkie i kwaśne.