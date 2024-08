Kontrola diety to jeden z kluczowych elementów w profilaktyce i leczeniu nadciśnienia. Wiedząc, jakie produkty najbardziej podnoszą ciśnienie, możemy świadomie podejmować decyzje dotyczące diety, które wpłyną pozytywnie na nasze zdrowie. Warto zadbać o swoje serce, zaczynając od zmiany nawyków żywieniowych.

Jakie produkty najbardziej podnoszą ciśnienie?

Wśród produktów, które najbardziej podnoszą ciśnienie, znajdują się takie, które zdecydowanie szkodzą. Ograniczyć je powinny nie tylko osoby cierpiące na nadciśnienie, ale i całkiem zdrowe. Spożywanie ich latami w nadmiernych ilościach prędzej czy później zaowocuje problemami ze zdrowiem. Lista największych winowajców obejmuje trzy produkty:

sól - nadmierne spożycie soli prowadzi do zatrzymywania wody w organizmie, co powoduje wzrost ciśnienia krwi. Warto ograniczyć jej ilość w diecie, zwłaszcza unikając wysoko przetworzonych produktów, które często zawierają duże ilości soli, takich jak fast foody, gotowe sosy, chipsy czy konserwy;

alkohol - choć umiarkowane spożycie alkoholu może mieć neutralny wpływ na ciśnienie, to nadmiar alkoholu zdecydowanie je podnosi. Regularne picie dużych ilości alkoholu prowadzi do przewlekłego wzrostu ciśnienia, co zwiększa ryzyko chorób sercowo-naczyniowych. Nawet jeśli nie cierpisz na nadciśnienie, weź pod uwagę, że alkohol jest zwyczajnie trucizną i szkodzi organizmowi na wielu poziomach;

kofeina - spośród tych trzech, to najmniej szkodliwy produkt. Jednak warto pamiętać, że napoje zawierające kofeinę, takie jak kawa, herbata czy napoje energetyzujące, mogą powodować chwilowy wzrost ciśnienia krwi. Osoby z nadciśnieniem powinny ograniczyć spożycie tych napojów lub wybierać ich bezkofeinowe wersje.

Ograniczenie wyżej wymienionych produktów nie tylko wyeliminuje ryzyko nadciśnienia, ale również wpłynie na inne aspekty naszego zdrowia.

Na te produkty też uważaj

Oprócz trzech głównych winowajców są jeszcze inne produkty, które podwyższają ciśnienie krwi. Powinny na nie uważać osoby, które borykają się z nadciśnieniem. Chodzi tu przede wszystkim o żywność wysoko przetworzoną - dania gotowe, zupy instant, niektóre wędliny i przekąski typu chipsy czy paluszki. Te produkty często zawierają duże ilości soli, tłuszczów trans i konserwantów, które podnoszą ciśnienie krwi. Warto zastąpić je świeżymi produktami, gotowanymi w domu.

Przekąski typu chipsy czy paluszki podnoszą ciśnienie 123RF/PICSEL

Kolejnym winowajcą jest czerwone mięso. Jego regularne spożywanie, zwłaszcza tłustych kawałków, może prowadzić do podwyższenia ciśnienia krwi. Dzieje się tak ze względu na wysoką zawartość tłuszczów nasyconych i cholesterolu, które przyczyniają się do rozwoju miażdżycy. Produktem, który podnosi ciśnienie, jest również cukier. Jego nadmierna ilość w diecie, zwłaszcza w postaci napojów słodzonych, deserów i słodyczy, może prowadzić do nadwagi i otyłości, co z kolei jest jednym z czynników ryzyka nadciśnienia. Dieta bogata w cukier zwiększa również oporność na insulinę, co może negatywnie wpływać na ciśnienie krwi.

Co jeszcze podwyższa ciśnienie? Tych produktów o to nie podejrzewasz

Nieoczywistymi produktami, które podnoszą ciśnienie krwi, są te zawierające tyraminę. Zaliczają się do nich sery dojrzewające (np. ser pleśniowy), niektóre rodzaje wędlin (np. salami), kiszonki oraz wino czerwone i piwo. Tyramina może wpływać na wzrost ciśnienia, zwłaszcza u osób wrażliwych na tę substancję. Uważać na nią powinny zwłaszcza osoby przyjmujące niektóre leki, szczególnie z grupy inhibitorów monoaminooksydazy (MAO), spożycie dużej ilości tyraminy może prowadzić do tzw. "kryzysu nadciśnieniowego" - nagłego i niebezpiecznego wzrostu ciśnienia krwi. Jest to zjawisko szczególnie groźne i może wymagać natychmiastowej interwencji medycznej.

Sery pleśniowe również podnoszą ciśnienie 123RF/PICSEL

Tłuste produkty mleczne też nie pozostają bez wpływu na wzrost ciśnienia. Pełnotłuste mleko, śmietana, masło oraz tłuste sery zawierają dużo tłuszczów nasyconych, które przyczyniają się do zwiększenia poziomu cholesterolu we krwi, a tym samym podwyższają ryzyko nadciśnienia. Dodatkowym niebezpieczeństwem jest zawarta w nich laktoza. Osoby z jej nietolerancją mogą doświadczyć wzrostu ciśnienia krwi po spożyciu produktów mlecznych. Należy zwrócić uwagę na to, jak organizm reaguje na spożycie mleka i jego przetworów oraz ewentualnie rozważyć ich ograniczenie.

