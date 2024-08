Co to jest sassy water?

Przepis na dobrze schłodzoną lemoniadę , która ma zbawienny wpływ na organizm, nie należy do wymagających. Wystarczy kilka wolnych minut i krótka lista niezbędnych składników. Większość z nich znajdziemy w sklepach przez cały rok, jednak to właśnie latem smakują najlepiej. W upalne dni możemy wzbogacić napój o kilka dodatkowych kostek lodu. Doskonale prezentują się te, w których zamrozimy wcześniej sezonowe owoce.

Do dużego szklanego dzbanka przekładamy plasterki ogórka oraz cytryny, a także starty imbir. Listki mięty delikatnie zgniatamy, by wydobyć ich smak, i także wrzucamy do naczynia.

Dietetycy doradzają, by przygotować sassy water bezpośrednio przed pójściem spać. Dzięki temu zyska kilka lub kilkanaście godzin w lodówce na porządne schłodzenie. Kolejnego dnia możemy delektować się całym dzbankiem napoju. Pamiętajmy jednak, by nie wypijać go na raz. O wiele lepiej sprawdzi się wypijanie niewielkich porcji, ale dość często. Najlepiej zacząć od wypicia szklanki zaraz po przebudzeniu, a jeszcze przed pierwszym posiłkiem.

Co ciekawe, sassy water, czyli odchudzającą lemoniadę, możemy stosować w formie specjalnej kuracji. Jeśli zdecydujemy się na taką metodę, będzie ona trwała równy miesiąc. Ważne, by wcześniej skonsultować się z dietetykiem i pamiętać o robieniu jednego dnia przerwy co ok. 2-7 dni. Po zakończeniu stosowania należy zrobić sobie miesiąc przerwy. Jakie zauważymy efekty regularnego przyjmowania napoju spalającego boczki? Specjaliści wskazują m.in. na: