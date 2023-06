Profilaktyka raka - badaj się regularnie

Zdrowie To zdjęcie może uratować życie. Fotografia hitem internetu Mimo że z wielu stron słychać przypomnienia o regularnych badaniach to nie brakuje osób, które ich unikają. Dość często do lekarzy trafiają pacjenci, których choroby są już w zaawansowanych stadiach. Warto więc podkreślić, że regularne badania pozwalają na wykrycie nowotworów na wczesnym etapie, a więc dają szanse na szybkie wdrożenie leczenia i w niektórych przypadkach na wyzdrowienie.

Ważna jest więc profilaktyka, ograniczenie czynników, które mogą mieć wpływ na rozwój nowotworów oraz obserwowanie własnego ciała i sygnałów, które wysyła. Przykładowo raka piersi można zobaczyć gołym okiem.

W celu uświadamiania kobiet, że rak piersi to nie tylko guz powstała kampania #Knowyourlemons, która za pomocą zdjęcia przedstawiającego 12 cytryn w wytłaczance edukuje kobiety na temat 12 objawów raka piersi, które można zauważyć podczas obserwowania własnego ciała.

Zdjęcie Nawracający i uporczywy kaszel może być objawem nowotworu / 123RF/PICSEL

Jakie są nietypowe objawy raka?

Organizm może wysyłać nietypowe sygnały, gdy choroba nowotworowa nie jest jeszcze w zaawansowanym stadium. Warto więc zwracać uwagę na wszelkie zmiany i bóle. Zazwyczaj nie są charakterystyczne, a przez to wielu odczytuje je błędnie jako objawy łagodnych dolegliwości, które nie mają nic wspólnego z poważnymi schorzeniami. Przede wszystkim nie należy ignorować:

nawracającego i uporczywego kaszlu

pojawiających się bez przyczyny obrzęków i siniaków

nawracających bóli głowy, pleców, brzucha i klatki piersiowej

nagłej utraty wagi i nagłego wzrostu masy ciała

zaparć i problemów z oddawaniem moczu

Czerwona lampka powinna się pojawić w momencie nawrotów zgagi, która przez wielu jest kojarzona z refluksem żołądkowo-jelitowym. Może być także objawem nowotworów układu pokarmowego. Ponadto o rozwijającej się chorobie nowotworowej może świadczyć podwyższona temperatura ciała, która utrzymuje się przez dłuższy czas.

Nie należy bagatelizować nieregularnych miesiączek oraz zmian pojawiających się na paznokciach lub pod nimi, a także w jamie ustanej i na wargach.

