Rak piersi to coś więcej niż tylko guz

Zdrowie Oto nietypowe objawy raka piersi. Tak rozpoznasz, że grozi ci nowotwór Dane dotyczące raka piersi przerażają. Oszacowano, że to najczęściej występujący nowotwór na całym świecie. Do tego zaraz po raku płuca i oskrzeli powoduje najwięcej zgonów. Rocznie odbiera życie tysiącom Polek. Na całym świecie przyczynia się do śmierci setek tysięcy kobiet.

Mimo że statystyki są zatrważające, profilaktyka raka piersi nie jest na zadowalającym poziomie.

O regularnych badaniach pamięta niewiele kobiet, a trzeba podkreślić, że wykrytego we wczesnym stadium raka piersi można wyleczyć. Nie brakuje jednak przypadków, gdy podczas stawiania diagnozy choroba jest na zaawansowanym etapie.

Z rakiem piersi kojarzy się przede wszystkim guz. Wbrew pozorom to nie jedyny objaw choroby. To, że ten złośliwy nowotwór piersi objawia się na inne sposoby, postanowiła pokazać dr Corrine Ellsworth-Beaumont. Jej cytrynowa inicjatywa wskazuje, że raka piersi można zobaczyć gołym okiem.

Know Your Lemons, czyli poznaj swoje cytryny

Zdjęcie Zdaniem dr Corrine Ellsworth-Beaumont na przykładzie cytryn można pokazać zmiany, jakie pod wpływem nowotworu zachodzą w piersiach / 123RF/PICSEL

W 2014 roku dr Corrine Ellsworth-Beaumont założyła fundację "Know Your Lemons". Rak piersi odebrał projektantce dwie babcie oraz przyjaciółkę. Cytrynowa kampania została stworzona w celu edukowania kobiet na temat objawów raka piersi i badań, które powinny wykonywać. Wszystko po to, by zminimalizować ryzyko wykrywania choroby w zaawansowanym stadium.

Fundacja wspiera poprawę wczesnego wykrywania raka piersi w kreatywny sposób. Stworzyli aplikację, organizują zajęcia z udziałem specjalistów, a co więcej, prowadzą globalną kampanię, która została przetłumaczona na 30 języków.

Zdjęcie przedstawiające 12 cytryn w wytłaczance to projekt ukazujący 12 objawów raka piersi, które można zauważyć podczas obserwowania własnego ciała. To wskazówka dotycząca niepokojących sygnałów, które od razu powinny zostać skonsultowane z lekarzem. Zdeformowane owoce, które zostały wykorzystane do stworzenia kampanii, ukazują takie zmiany jak:

zgrubienie,

wgłębienie,

zrogowacenie sutka,

zaczerwienienie lub uczucie gorąca,

niespodziewany wyciek,

owrzodzenie skóry,

wystający guz,

nabrzmiała żyła,

wklęśnięta brodawka,

zmiana rozmiaru/kształtu,

"pomarańczowa skórka"

twardy guzek.

Cytrynowa rewolucja dr Corrine Ellsworth-Beaumont

Zdjęcie Regularne badania pozwalają wykryć nowotwór na wczesnym etapie / 123RF/PICSEL

Śmierć bliskich osób z powodu raka piersi była dla dr Corrine Ellsworth-Beaumont bodźcem do działania. Chęć dbania o własne zdrowie przerodziła się w globalną akcję ratującą życie wielu kobiet. Szukając informacji dotyczących raka piersi, nie znalazła nic, co w jasny i przejrzysty sposób ukazywało jego oznaki. To właśnie wtedy doszła do wniosku, że jako projektantka może to zmienić.

Dr Corrine Ellsworth-Beaumont zaczęła fotografować przeróżne przedmioty, które w pewien sposób mogłyby odwzorowywać kobiece piersi. "Pewnego dnia natknęłam się na cytrynę i wszystko idealnie się połączyło: miała brodawkę sutkową, wnętrze wyglądało jak anatomia piersi, a pestka cytryny stanowiła rakową bryłę. To było jak magia" - czytamy na oficjalnej stronie fundacji.

W konsekwencji podczas studiów magisterskich Corrine Ellsworth-Beaumont stworzyła dwa projekty - "12 oznak raka piersi" i "Anatomia piersi". Projektantka niedługo później przeniosła się z Idaho do Londynu, gdzie ukończyła studia doktoranckie. Przebywając w Wielkiej Brytanii, udoskonalała swoją kampanię. W tym czasie dowiedziała się, że u jej przyjaciółki Suzanne zdiagnozowano raka piersi w IV stadium, który przerzucił się już na inne organy.

Jak można przeczytać na stronie knowyourlemons.org, u Suzanne pojawiły się objawy raka piersi, które ukazano w projekcie. Okazuje się, że przez lekarzy zostały one zignorowane ze względu na wiek kobiety. To pewna doświadczona pielęgniarka skłoniła ją do zaczerpnięcia opinii innych specjalistów. W momencie stawiania diagnozy Suzanne miała zaledwie 28 lat. Zmarła kilka lat później.

Dr Corrine Ellsworth-Beaumont wykładała na jednym z londyńskich uniwersytetów, ale śmierć przyjaciółki pchnęła ją do porzucenia pracy i całkowitego skupienia się na działalności charytatywnej. Po kilku miesiącach jej cytrynowa inicjatywa rozprzestrzeniła się na niemal cały świat.

Materiały edukacyjne, które przetłumaczono na 30 języków, są obecnie wykorzystywane w 90 krajach. Na oficjalnej stronie fundacji "Know Your Lemons" można przeczytać historie pań, które dzięki kampanii postanowiły wykonać badanie piersi. W wielu przypadkach cytryny pomogły wykryć nowotwór w początkowym stadium, dzięki czemu uratowały życie wielu kobiet.

