Klamerki do prania to przedmioty, które, jak mogłoby się wydawać, mają jedno proste zastosowanie. Okazuje się jednak, że można je wykorzystać również w inny sposób niż tylko do wieszania ubrań. Chodzi o użycie ich podczas gotowania.

Klamerki do prania... także do gotowania

Podczas gotowania, nietrudno o sytuację, kiedy widelec wpada nam do garnka lub upuścimy łyżkę do garnka z wrzątkiem. Nikt z nas zapewne tego nie lubi, ale jest na to idealne rozwiązanie - i to właśnie klamerka do prania będzie niezbędna.

Wystarczy wziąć klamerkę i zapiąć ją mniej więcej w połowie trzonka łyżki lub widelca. W ten sposób przygotowany sztuciec kładziemy ostrożnie na garnku. Dzięki zachowaniu odpowiedniego środka ciężkości nie wpadnie on wtedy do naczynia.

