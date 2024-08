Niewiele kalorii i mnóstwo witamin i minerałów. Sprawdź, co daje jedzenie gruszek

Właściwości gruszek. Bogactwo witamin i nie tylko

Sezon na gruszki rozpoczyna się mniej więcej na koniec lata. Rzecz jasna w sklepach można kupić je przez cały rok, jednak według wielu osób sezonowe gruszki odznaczają się o wiele lepszymi walorami smakowymi. Świetny smak tych owoców to nie wszystko. Gruszki zawierają mnóstwo cennych witamin i minerałów, takich jak witamina C, K, A, witaminy z grupy B, potas, fosfor czy żelazo. W ich składzie znajdziemy również bor oraz jod (gruszki należą do nielicznych źródeł jodu). Ich odpowiednia podaż w diecie jest niezwykle ważna dla prawidłowego funkcjonowania ludzkiego organizmu.

Co więcej, gruszki to doskonałe źródło błonnika. Zjedzenie jednego, średniej wielkości owocu dostarcza około 3 g tego składnika. Błonnik wspiera działanie układu pokarmowego, wzmaga perystaltykę jelit oraz przeciwdziała zaparciom. Dodatkowo może pomóc w obniżeniu stężenia glukozy we krwi.

W gruszkach występują również flawonoidy. Owe związki wykazują działanie przeciwzapalne oraz antyoksydacyjne.

Czy gruszki są ciężkostrawne? Wiele osób może tak sądzić. Okazuje się jednak, że dotyczy to tylko dzikich owoców. Powszechnie dostępne odmiany gruszek zwykle charakteryzują się miękkim i soczystym miąższem.

Gruszki mają wiele prozdrowotnych właściwości 123RF/PICSEL

Gruszki a odchudzanie. Doskonały dodatek do zdrowego posiłku

Gruszki to doskonała propozycja dla osób praktykujących diety odchudzające. Te owoce nie zawierają zbyt wielu kalorii – w 100 g znajduje się około 57,1 kcal. Dodatkowo, z uwagi na obecność błonnika w ich składzie, są dość sycące. Z tego względu to doskonały zamiennik przekąski pomiędzy posiłkami – sięgnięcie po gruszkę, zamiast niezdrowego batonika to o wiele lepszy wybór.

Gruszki można dodawać do zdrowych posiłków. To doskonały składnik do zdrowych sałatek owocowych, jogurtów, owsianek czy musli. A ile dziennie można jeść gruszek? W zasadzie nie ma jakiejś górnej granicy, choć na pewno trzeba znać umiar – tak jak ze wszystkim. Zdrowa osoba, która nie ma żadnych kłopotów zdrowotnych może spożywać od 2 do 5 gruszek dziennie.

Kiedy nie jeść gruszek? Takie są przeciwwskazania

Pomimo swoich doskonałych właściwości, gruszki to owoce nie dla każdego. Przede wszystkim, powinny je wykluczyć osoby będące na diecie FODMAP, która jest zalecana w przypadku niektórych schorzeń związanych z układem pokarmowym (np. IBS – zespół jelita wrażliwego czy choroba Leśniowskiego–Crohna).

Niektórzy mogą się zastanawiać nad tym, czy gruszki są zdrowe na wątrobę. Okazuje się, że osoby zmagające się ze schorzeniami tego narządu, również powinny wykluczyć rzeczony owoc ze swojej diety z uwagi na zawartość błonnika. W przypadku problemów z wątrobą, warto skonsultować swój jadłospis ze specjalistą.

Z gruszek powinny zrezygnować także osoby uczulone na ten owoc. W ich przypadku zjedzenie nawet niewielkiej ilości może wywołać bardzo nieprzyjemne objawy alergiczne.

