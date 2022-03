Od momentu włożenia jedzenia do ust, aż do chwili, w której pokarm zostanie wydalony z organizmu, może minąć od 15 do nawet 30 godzin. W tym czasie mocno pracuje przede wszystkim układ pokarmowy, ale także krwionośny i moczowy.

Przez pewne produkty możemy czuć się ociężale, cierpieć na wzdęcia i dyskomfort trawienny. Zamiast cieszyć się zastrzykiem energii, po zjedzonym posiłku mamy ochotę położyć się spać i przeczekać ten trudny czas. Czas przebywania pokarmów w żołądku zależy od indywidualnych predyspozycji i sprawności całego układu trawiennego. Z czym nasz żołądek ma jednak najwięcej pracy?

Najbardziej ciężkostrawne produkty. Tego lepiej unikać

Codzienna dieta powinna być zbilansowana i zdrowa. W zbilansowanej diecie zdrowej osoby od czasu do czasu pojawiają się pieczone mięso, słodka przekąska czy sezonowe potrawy z grzybami. Tego typu posiłki mogą jednak zalegać w żołądku nawet przez kilka godzin. Na co szczególnie uważać?

Przede wszystkim - smażone i pieczone mięso. Tłuste, poddane obróbce cieplnej, jest jednym z najbardziej ciężkostrawnych produktów. Olej i masło, na których najczęściej przygotowywane są tego rodzaju potrawy, dodatkowo wydłuża czas, jaki jest potrzebny do strawienia potrawy i pozbycia się jej z układu pokarmowego. Ten okres może wynosić nawet od 6 do 8 godzin.

Warto uważać także na wędzone i konserwowe ryby, przede wszystkim te w oleju, zalewie octowej, czy zamknięte w formie konserwy sardynki, śledzie czy tuńczyki. Zdrowszym rozwiązaniem będzie przyrządzenie świeżej ryby - najlepiej na parze lub w piekarniku, z dodatkiem ziół.

Zdjęcie Masło i smalec to tłuszcze obciążające układ trawienny / 123RF/PICSEL

Desery i grzyby - ich warto się wystrzegać

Desery z kremami śmietankowymi w żołądku mogą zalegać nawet przez 4 do 5 godzin. Wszystko przez tłustą i słodką śmietankę kremówkę lub ser mascarpone, wykorzystane do przygotowania deseru. Połączenie ich z masłem i cukrem tylko wydłuży proces trawienia.

Niezwykle ciężkostrawne są również grzyby. Wszystko przez zawartą w nich chitynę, która nie jest trawiona przez ludzki żołądek. Co więcej, grzyby najczęściej podawane są w połączeniu z śmietanowym sosem, co sprawia, że są jeszcze większym obciążeniem. Najlepiej spożywać je z dodatkiem ziół lub jako dodatek do zupy bądź jajecznicy.

Ogromnym obciążeniem dla żołądka są dodatkowo wszelkie pokarmy typu fast food - pizza, hamburgery, smażone frytki, ale również alkohol, mocna kawa czy chałwa.

Co najdłużej zalega w żołądku? Te produkty są trawione dłużej niż 6 godzin:

tłuszcze pochodzenia zwierzęcego, np. słonina czy boczek,

przetwory z mięsa wieprzowego, np. kiełbasa,

podroby i produkty je zawierające, np. smażona wątróbka,

warzywa strączkowe i kapusty.

Jakie produkty są trawione krócej niż 6 godzin?

owoce i warzywa (z wyłączeniem warzyw kapustnych i strączkowych),

orzechy (niesolone),

gotowane węglowodany,

jajka,

nabiał (poniżej 3 proc. zawartości tłuszczu: mleko, jogurty, kefiry itp.),

gotowane ryby, owoce morza i drób (przede wszystkim indyk i kurczak).

Zdjęcie Grzyby w połączeniu z tłustym serem to spore wyzwanie dla jelit i żołądka / 123RF/PICSEL

Jak przyspieszyć proces trawienia?

Stosowane podczas gotowania przyprawy, takie jak kurkuma, cynamon, chili, imbir czy kminek, to jeden z najpopularniejszych sposobów na przyspieszenie procesu trawienia, a także poprawienie perystaltyki jelit.

Czas zalegania pokarmu w żołądku zależy przede wszystkim od ilości zawartego w nim tłuszczu, białka, cukru, ale również od sposobów jego przyrządzania.

Jak walczyć z uczuciem ciężkości w żołądku?

Aby uniknąć uczucia ciężkości w żołądku niezwykle ważne jest dokładne przeżuwanie jedzenia. Im lepiej rozdrobnimy pokarm, tym żołądek i jelita lepiej sobie z nim poradzą. Powinno się również zadbać o to, by nie jeść zbyt szybko i z otwartymi ustami. Wówczas do układu pokarmowego nie dostanie się powietrze, które może spowodować uczucie pełności, wzdęcia i odbijanie.

Warto wspomagać swój układ pokarmowy ziołowymi naparami. Ziele rumianku, mięty, kminku czy dziurawca może być w tym przypadku bardzo dobrym rozwiązaniem. Wszystkie przyspieszają bowiem procesy trawienne, działając rozkurczowo i wspomagając działanie układu pokarmowego.

Uszkodzeniom błony śluzowej żołądka zapobiegają także kwiaty nagietka. Dzięki nim zapomnimy również o bolesnych skurczach.

