Zmieszaj te dwa składniki i pij każdego dnia. W mig wymiotą toksyny z jelit

Syci, dba o jelita, odchudza. Takie śniadanie przygotujesz w minutę

Wakacyjne zdjęcia. Czy można fotografować czyjś dom?

Zmieszaj z wodą i spryskaj balkon. Gołębie będą uciekać w popłochu

Dlaczego warto jeść arbuzy?

Arbuz w większości składa się z wody - jest więc idealnym owocem na upalne dni. Schłodzony nie tylko wspaniale orzeźwia, ale też nawadnia. Poza tym owoc ten wykazuje sporo prozdrowotnych właściwości - szczególnie w szczycie sezonu, czyli pod czerwca do sierpnia. Można jeść go nie tylko solo jako przekąskę, ale również dodawać m.in. do sałatek czy koktajli.

Niedawno pisaliśmy o przeciwskazaniach dotyczących jedzenia arbuzów - osoby, z niektórymi schorzeniami nie mogą jeść ich w dużych ilościach.

Czytaj więcej: Ustalono, kto nie powinien jeść arbuzów. Sprawdź, czy należysz do tej grupy

Reklama

Okazuje się, że niebezpieczne może się okazać łączenie ich z niektórymi napojami. Konsekwencje? Przede wszystkim fatalne skutki dla wątroby.

Pijesz alkohol? Nie jedz arbuzów

Wakacje to czas, kiedy częściej zdarza się sięgać po kolorowe drinki, piwo czy wino. Zachęcają do tego przede wszystkim liczne spotkania na świeżym powietrzu, grille i fakt, że w ciepłe dni lepiej smakują zimne, orzeźwiające napoje. Mało kto wie, że nie powinno się spożywać ich w towarzystwie arbuzów. Co więcej popularne ostatnimi czasy są drinki i piwa arbuzowe, których również warto unikać. Dlaczego? Przeciwskazanie to wynika a uwagi na zwarty w tych owocach likopen - czerwony barwnik z rodziny karotenoidów. Sam w sobie ma wiele właściwości prozdrowotnych:

pełni ważną rolę w profilaktyce miażdżycy, zawału serca i udaru

neutralizuje wolne rodniki odpowiedzialne za starzenie się organizmu

zapobiega stanom zapalnym w obrębie naczyń krwionośnych

reguluje ciśnienie krwi

może obniżać stężenie cholesterolu LDL we krwi

Zdjęcie Arbuzów nie powinno się łączyć z alkoholem. Takie połączenie fatalnie wpływa na wątrobę / 123RF/PICSEL

Jednak, jak udało się ustalić naukowcom na przestrzeni lat, w połączeniu z alkoholem likopen może być szkodliwy dla zdrowia. Konkretnie chodzi o negatywne oddziaływanie na wątrobę - prowadzić do jej uszkodzenia i chorób tego narządu.

Ponadto spożywane procenty uniemożliwiają wchłanianie likopenu, który jest cennym antyoksydantem. Zajadanie się arbuzem w towarzystwie alkoholu sprawia więc również, że na pozór zdrowa przekąska staje się małowartościowa.