Ustalono, kto nie powinien jeść arbuzów. Sprawdź, czy należysz do tej grupy

Arbuz - właściwości

Arbuzy to jedne z najchętniej zjadanych w okresie letnim owoców. Są słodkie, soczyste, a przy tym świetnie gaszą pragnienie i przynoszą orzeźwienie w upalne dni. Ich miąższ zawiera około 92 proc. wody i 6 proc. cukru, a pozostałą część stanowią składniki takie jak:

witaminy (A, E, B)

minerały (wapń, potas, miedź, żelazo, cynk)

białko

błonnik

larotenoidy

likopen

luteina

zeaksantyny

kryptoksantyny

Za sprawą tych składników arbuzy wykazują wiele prozdrowotnych właściwości:

działają przeciwzapalnie

neutralizują wolne rodniki

pozytywnie oddziałują na serce, zmniejszając ryzyko rozwoju miażdżycy

chronią komórki przed uszkodzeniami i przeciwdziałają nowotworom

wspierają prawidłowe nawodnienie organizmu

Ponadto arbuzy są niskokaloryczne, a jednocześnie sycące. Często więc są traktowane jak alternatywa słodyczy dla osób chcących zrzucić nadmiar kilogramów. Okazuje się, że istnieją niestety pewne przeciwwskazania co do jedzenia tych owoców. Zdarzają się one rzadko, ale jednak. Kto zatem nie powinien sięgać po arbuzy?

Arbuz - przeciwwskazania

Na przestrzeni lat ustalono, że po arbuzy w dużych ilościach nie powinny sięgać osoby, które:

mają problemy z nerkami

ze względów zdrowotnych, muszą ograniczać potas w diecie

pijące regularnie alkohol

Arbuzy podobnie jak inne owoce bogate w potas - np. czereśnie czy truskawki nie powinny być jedzone (szczególnie w dużych ilościach) przez osoby będące na diecie ubogopotasowej. W 100 g tych owoców znajduje się około 112 mg tego pierwiastka, a biorąc pod uwagę fakt, że arbuza spożywa się zazwyczaj w większych ilościach, ustalono takie przeciwwskazanie.

Zdjęcie Po arbuzy nie powinny sięgać osoby mające niewydolność nerek, a także ci którzy powinni przestrzegać diety ubogopotasowej / 123RF/PICSEL

To samo tyczy się osób borykających się z niewydolnością nerek w różnym stadium - niektórym zaleca się im przyjmowanie ograniczonej ilości płynów, aby nadmiernie nie obciążać już uszkodzonych organów. Spożycie kawałka arbuza o masie 250 g to jak wypicie około 225 ml wody - czyli niepełnej szklanki.

Ponadto jedzenia arbuzów w dużych ilościach odradza się osobom, które regularnie sięgają po alkohol. Napoje wyskokowe mogą wchodzić bowiem w interakcje z likopenem, co daje szkodliwe dla wątroby połączenie.

Uczulenie na arbuza - objawy

Niekiedy zdarza się też, że po zjedzeniu arbuza obserwuje się niepokojące objawy, jak np. wysypkę na ciele czy dolegliwości od strony układu pokarmowego - m.in. wzdęcia, biegunki. W tym przypadku najpewniej będzie to nietolerancja fruktozy, a osobom, u których ją zdiagnozowano, nie zaleca się jedzenia arbuzów i innych owoców w dużych ilościach.

Ile można zjeść arbuza w ciągu dnia?

Według specjalistów ds. żywienia nie ma określonej dawki arbuza, której w ciągu dnia nie powinno się przekraczać przez zdrowe osoby. W przypadku dolegliwości trawiennych po zjedzeniu dużej ilości tego owocu można zjeść maksymalnie jeden plaster - czyli około 350 g dziennie.

Zdjęcie Zdecydowanie lepiej zjeść arbuza w ciągu dnia, aniżeli wieczorem / 123RF/PICSEL

Do której godziny można jeść arbuza?

Wielu dietetyków jest zdania, aby po owoce zawierające spore ilości cukrów sięgać maksymalnie do godziny 15-16. W przypadku arbuzów radzi się, aby nie spożywać ich w późnych godzinach wieczornych - u niektórych osób mogą bowiem zwiększać apetyt na wieczorne podjadanie.