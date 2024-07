Nigdy nie popełniaj tych błędów podczas prania. Skutecznie obniżysz rachunki za prąd

Ile kosztuje korzystanie z pralki?

Chcąc cieszyć się czystymi i pachnącymi ubraniami, musimy wyposażyć się w pralkę. W przypadku gospodarstw domowych z dziećmi pierze się właściwie codziennie, a przynajmniej 5 dni w tygodniu. Specjaliści z PGNiG sprawdzili, jaki jest koszt pracy pralki z klasą energetyczną A++. Warto zaznaczyć, że przedstawione wartości dotyczą stawek przed tegoroczną, lipcową podwyżką cen prądu.

Zakładając zatem, że pralki używamy pięć razy w tygodniu, to dzienne zużycie energii elektrycznej wyniesie 0,55 kWh, co dawało do niedawna koszt dzienny w wysokości 0,38 zł. W ujęciu rocznym zużycie energii elektrycznej wynosiło 143 kWh, co przekładało się na kwotę 98,80 zł.

Należy jednak zaznaczyć, że od 1 lipca br. przestała obowiązywać tzw. tarcza antyinflacyjna na energię elektryczną i gaz. Przed "rachunkami grozy" Polaków ma chronić ustawa o bonie energetycznym, którą niedawno podpisał prezydent. Specjaliści szacują, że od 1 lipca do 31 grudnia 2024 r. rachunek za energię elektryczną w gospodarstwie domowym, którego roczne zużycie wyniesie 2 MWh, wzrośnie o 27,5 zł netto miesięcznie.

Jak oszczędzać prąd podczas prania?

Kluczowe znaczenie w kontekście oszczędzania energii elektrycznej podczas używania pralki, jest temperatura, którą ustawiamy w urządzeniu. Im wyższa temperatura w wybranym programie do prania, tym większe zużycie prądu, co przełoży się na rachunek i stan naszego portfela. Pranie ubrań w temperaturze 30-40 stopni, pozwala na zaoszczędzenie nawet do 40 proc. energii.

Ustawienie odpowiedniej temperatury prania ma również duży wpływ na żywotność ubrań. Tkaniny prane w bardzo wysokiej temperaturze mogą się kurczyć, tracić kolor i ulegać zniszczeniu, dlatego zawsze powinniśmy sprawdzać zalecenia producenta, które znajdują się na metce.

Jest również druga strona medalu - jeśli ubrania są mocno zabrudzone, a temperatura prania zbyt niska, istnieje ryzyko, że pralka nie poradzi sobie z plamami, przez co niezbędne będzie ponowne pranie. A to z kolei naraża nas na dodatkowy wydatek.

Wiele nowoczesnych pralek wyposażonych jest w specjalne tryby oszczędzania energii, z których warto korzystać. Taki tryb pozwala osiągnąć optymalne rezultaty prania przy równoczesnym oszczędzaniu energii nawet o 70 proc.

Duże znaczenie ma również klasa energetyczna samego urządzenia. Klasa energetyczna to parametr, który określa efektywność energetyczną danego urządzenia. Klasy energetyczne przedstawia się za pomocą liter alfabetu od A do G i kolorów. Klasa energetyczna A i kolor intensywnie zielony oznacza, że urządzenie jest najbardziej efektywne energetycznie. Natomiast kolor czerwony i klasa energetyczna G informuje konsumenta o najniższej efektywności energetycznej danego urządzenia.

Częstym błędem podczas prania, który wpływa na duże zużycie energii i rachunki za prąd, jest przepełnianie bębna pralki. Jeśli umieścimy zbyt dużo ubrań, pralka nie będzie pracować efektywnie. Tkaniny nie będą odpowiednio doprane, co oznacza potrzebę ich ponownego wyprania, a to z kolei wiąże się poborem prądu przez urządzenie. Na każdej pralce znajduje się informacja o maksymalnej wadze załadunku bębna. Stosując się do takich wytycznych, zminimalizujemy ryzyko konieczności ponownego prania i zużywania energii elektrycznej.

