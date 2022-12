Nigdy nie przechowuj kawy w ten sposób. Wywietrzeje, straci smak, a nawet spleśnieje

Przechowywanie kawy budzi wiele wątpliwości. Niektórzy mielą ziarenka na zapas i trzymają w lodówce, inni natomiast ustawiają słoiczek z kawą w nasłonecznionym miejscu. Jak się okazuje, to ogromne błędy, które wpływają na znaczne pogorszenie smaku i aromatu napoju tak bardzo uwielbianego na całym świecie. Przechowywanie kawy jest o dziwo bardzo proste i nie warto komplikować sobie życia przez stosowanie dodatkowych opcji przedłużania jej trwałości. Gdzie zatem umieścić ją po otwarciu, aby codziennie cieszyć się tak samo doskonałym smakiem?

Jak przechowywać kawę mieloną?

Mieloną kawę można szybko zaparzyć i już po chwili cieszyć się jej smakiem. Przechowywanie takiej formy nie jest jednak tak proste, jak w przypadku całych ziarenek. Mielona kawa szybko traci swój smak i aromat. Umieszczanie jej nawet w szczelnie zamkniętym pojemniku, może sprawić, że po pewnym czasie straci swoje cenne walory smakowe. Dlatego, jeśli zależy ci na zachowaniu jej idealnej formy, zaopatrz się w młynek do kawy i miel ją bezpośrednio przed spożyciem. Większość ekspresów do kawy ma funkcję mielenia ziarenek na bieżąco - i ta opcja jest zdecydowanie najlepsza i najwygodniejsza.

Kupując gotową kawę mieloną, dobrze wybierać małe opakowanie, zużywać na bieżąco i przechowywać w szczelnie zamkniętym pojemniku (metalowym lub szklanym), który należy trzymać w temperaturze pokojowej, najlepiej w suchym, ciemnym miejscu. Dobrym rozwiązaniem będzie również próżniowe woreczek ze specjalnym silnikiem albo pompką do odsysania powietrza.

Jak przechowywać kawę ziarnistą?

Warto wiedzieć, że kawy ziarnistej nie powinno przechowywać się w metalowej puszce. Jeśli chcemy przesypać ją z oryginalnego opakowania, lepszą opcją będzie:

szklany słoik

pojemnik ceramiczny

opakowanie próżniowe

Najbardziej poleca się natomiast pozostawienie jej w woreczku, w którym została zakupiona. Po każdym użyciu należy dobrze zawinąć górną jego część i mocno zapiąć klipsem. Ziarna powinno się trzymać w zamkniętej szafce, miejscu suchym, bez dostępu po światła.

Jak przechowywać kawę rozpuszczalną?

Takie same zasady stosuje się w przypadku kawy rozpuszczalnej. Bez względu na to, czy trzymamy ją w oryginalnym opakowaniu, czy też przesypujemy do pojemnika z pokrywką, należy pamiętać, by umiejscowiona była w miejscu suchym, ciemnym, w temperaturze pokojowej. Ewentualna wilgoć, która może się do niej dostać sprawi, że granulki zaczną się zbijać, tworząc nieestetyczne grudki.

Czy kawę można przechowywać w lodówce?

Zdecydowanie nie. Przechowywanie kawy - zarówno mielonej, jak i ziarnistej w lodówce może fatalnie na nią wpłynąć. Przede wszystkim niska temperatura nie tylko spowalnia procesy metaboliczne, zachodzące w ziarnach, ale również działa negatywnie na olejki eteryczne, odpowiedzialne za ich niepowtarzalny aromat. Ponadto kawa przechowywana w lodówce może nabrać wilgoci i zacznie się psuć. Innym argumentem, który przekonuje, by kawy nie trzymać w lodówce, jest fakt, iż ziarenka kawowca łatwo chłoną zapachy - bardzo możliwe więc, że przejdą też tymi pochodzącymi od wędlin, cebuli czy innych produktów.

Jak długo można przechowywać kawę?

Kawa sama z siebie się nie psuje, w odpowiednich warunkach może być więc bardzo długo przechowywana. Co innego, jeśli dostanie się do niej wilgoć - wówczas najpewniej spleśnieje. Warto zwracać uwagę na termin przydatności do spożycia - po jego upływie, nawet z pozoru dobrze wyglądająca kawa straci najpewniej swoje cenne właściwości - głęboki smak oraz aromat.

Co zrobić, gdy kawa zwietrzała?

Jeśli przez nieuwagę kawa pozostała w otwartym opakowaniu i zwietrzała, jest jeden sposób, aby ją "uratować". Do pojemnika czy woreczka należy włożyć kilka kostek gorzkiej czekolady, a następnie szczelnie zamknąć i odstawić w ciemnym, suchym miejscu na minimum dwie doby. Być może nie odzyska już tak idealnego smaku i aromatu, co tuż po otwarciu, jednak wpłynie to z pewnością na poprawę tych doznań.