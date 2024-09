W torebkach czy sypki? Oto jaki ryż wybrać

Choć popularnym wyborem w kuchni są ryże pakowane w torebki, eksperci zalecają wybieranie ryżu sypkiego. Ryż w woreczkach często się skleja, co utrudnia jego szybkie ostudzenie. Co więcej, plastikowe opakowania mogą zawierać szkodliwe substancje, które przenikają do żywności podczas gotowania.



Wybierając ryż sypki, nie tylko minimalizujemy ilość odpadów, ale także mamy pełną kontrolę nad ilością przygotowanego produktu, co ułatwia jego przechowywanie.

Groźne bakterie w ryżu? Sposób jego przechowywania jest kluczowy

Po ugotowaniu ryżu należy pamiętać, że jego długotrwałe pozostawienie w temperaturze pokojowej może prowadzić do rozwoju bakterii Bacillus cereus. Te niebezpieczne drobnoustroje są odporne na wysokie temperatury, a ich spożycie może wywołać poważne zatrucia pokarmowe.



Aby temu zapobiec, ugotowany ryż należy szybko ostudzić. Najlepszym sposobem jest rozłożenie go na płaskim talerzu i rozdzielenie widelcem, co przyspieszy proces chłodzenia. Następnie warto przełożyć ryż do szczelnie zamykanego pojemnika i schować do lodówki.



Taki ryż można przechowywać maksymalnie dwa dni.

Jak przechowywać ryż? Prosty trik na resztki z obiadu

Jeśli nie mamy możliwości spożycia ryżu w ciągu dwóch dni, dobrym rozwiązaniem jest jego zamrożenie.



Ostudzony ryż można przechowywać w specjalnych plastikowych pojemnikach lub strunowych woreczkach przeznaczonych do zamrażarki. Gdy zajdzie potrzeba, ryż wystarczy rozmrozić w lodówce lub bezpośrednio dodać zamrożone ziarenka do przygotowywanej potrawy. Dzięki temu mamy pewność, że ryż nie straci swoich właściwości, a my unikniemy ryzyka zatrucia.

Ryż możemy mrozić w specjalnych plastikowych pojemnikach 123RF/PICSEL

Jak spożywać ryż? Wykorzystasz go nawet do deserów

Pamiętajmy, że ryż należy spożywać zaraz po jego ugotowaniu. Świeżo przygotowany, jest nie tylko najsmaczniejszy, ale także najzdrowszy. Doskonale komponuje się z potrawami mięsnymi, warzywnymi, gulaszami czy zapiekankami.



Przygotujemy z niego włoskie risotto, odżywcze sałatki, a nawet smaczne desery jak np. ryż na mleku lub ryż z jabłkiem i cynamonem. To jednak tylko niektóre z możliwości, jakie oferuje ten wszechstronny składnik.

