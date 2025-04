Fergie, a właściwie Stacy Ann Ferguson, rozpoczęła swoją karierę w show-biznesie już jako dziecko. Występowała w programie Kids Incorporated, ale prawdziwy przełom przyszedł w 2003 roku, gdy dołączyła do zespołu Black Eyed Peas. Jej głos, energia i niepowtarzalny styl szybko przyciągnęły uwagę fanów i krytyków. Hity takie jak "Where Is The Love?" czy "My Humps" uczyniły z niej jedną z najgorętszych artystek początku XXI wieku.