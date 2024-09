Noni: czym jest ten egzotyczny owoc?

Noni, czyli morwa indyjska lub molinda cytrynolistna, to roślina, która pochodzi z Azji i jest bardzo szeroko wykorzystywana w tamtejszym obszarze. Szczególnie w Polinezji, gdzie ponadto stosowana jest jako surowiec lecznicy. Co warto wiedzieć o owocach noni? Mają charakterystyczny kształt szyszki z wypustkami i czarnymi plamami. Choć w Azji uznawane są za rarytas, to dla Europejczyków mogą być w smaku dość specyficzne i wywołać rozczarowanie, ponieważ są gorzkie. Wielu uznaje także, że mają bardzo przykrą woń, która nie zachęca do kosztowania. Z racji tego, że są one nietrwałe i po trzech dniach od zbiorów się psują, do europejskich sklepów trafiają albo w postaci soków, albo jako suszone. Dobrą informacją jest fakt, że w takiej postaci nieprzyjemne właściwości są całkowicie niewyczuwalne.

Co można znaleźć w noni?

Owoc noni może mieć specyficzny smak 123RF/PICSEL

Dlaczego noni jest uznawane za superfoods? Wszystko przez bardzo bogaty skład, który wykazuje działanie lecznicze. Znaleźć można w nim m.in. witaminę C oraz witaminę B3. Pierwsza z nich to cenny surowiec, który rewelacyjnie działa na odporność oraz może poprawić wygląd skóry. Druga z kolei pomaga usuwać toksyny z organizmu oraz może regulować ciśnienie krwi. Ponadto w noni można znaleźć pierwiastki: potas i żelazo. Wydaje się, że owoc ma bardzo skromny skład, ale nic bardziej mylnego. To bogate źródło antyoksydantów: oligosacharydów, polisacharydów, flawonoidów i innych. Wśród nich znajdują się skopoletyna, limen, terpen, dammankantol. Wszystkie z nich mają silne działanie na organizm: usuwają wolne rodniki odpowiedzialne za powstania chorób cywilizacyjnych, pomagają pozbyć się nadmiaru toksyn oraz zapobiegają starzeniu się komórek organizmu.

Na co pomaga noni?

Sok z noni działa korzystnie na pracę serca 123RF/PICSEL

Bogaty skład noni powoduje, że warto go włączyć do diety, czy to w postaci suszonych owoców albo soków. Co daje nam suplementowanie tego owocu? Skład pomaga utrzymać ciśnienie tętnicze krwi w normie oraz wzmocnić żyły i tętnice, co realnie przekłada się na pracę serca. Dodatkowo wspaniale oddziałuje na odporność, co jest nieocenione nie tylko jesienią i zimą, ale przez cały rok. Noni redukuje także stany zapalne i zmniejsza objawy alergii, astmy oraz problemów kobiecych. Warto wiedzieć również, że w Polinezji, gdzie owoce są na wyciągnięcie ręki, stosuje się noni jaki skuteczny środek przeciwbólowy, przeciwwirusowy oraz przeciwbakteryjny.