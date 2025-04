Chrapanie to zaburzenie snu związane z trudnościami z oddychaniem. Charakterystyczny dźwięk powstaje na skutek drgania tkanek miękkich górnych dróg oddechowych i pojawia się najczęściej podczas wdechu. Szacuje się, że przewlekłe chrapanie występuje aż u 44 proc. mężczyzn i 28 proc. kobiet w wieku 30-60 lat. Do najczęstszych przyczyn tego zjawiska zalicza się krzywą przegrodę, polipy w nosie, stan zapalny zatok przynosowych, alergię czy nadwagę i otyłość. Warto jednak wiedzieć, że chrapanie może wiązać się z poważniejszymi schorzeniami.

Wiele osób uważa, że chrapanie to po prostu oznaka głębokiego snu. Nic bardziej mylnego - to zaburzenie sygnalizujące problemy z oddychaniem. Często wiąże się z niedotlenieniem i niewysypianiem się. Skutkuje więc gorszą pracą mózgu, problemami z pamięcią i koncentracją, obniżeniem nastroju oraz przewlekłym zmęczeniem.

Niestety sen w towarzystwie osoby chrapiącej nie jest tak zdrowy, jak nam się wydaje. Zakłócenia ciszy prowadzą do wybudzeń, mogą być stresujące i prowadzić do płytszego snu. A to wiąże się z wieloma negatywnymi czynnikami: przemęczeniem, gorszą pracą mózgu i większym ryzykiem chorób serca. Gorsza jakość snu może też przyczyniać się do otyłości i cukrzycy typu 2.