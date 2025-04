Gorzka pomarańcza to jedna z odmian tego doskonale znanego cytrusa i naturalnie pochodzi południowo-wschodniej Azji, ale z czasem została sprowadzona przez Arabów na Sycylię, jak wskazują niektóre źródła.

Owoc przeważnie zbierany jest na przełomie stycznia i lutego, a jak sama nazwa wskazuje - cechuje się cierpkim, kwaśno-gorzkim smakiem. Gorzka pomarańcza zawiera stosunkowo niewiele miąższu, ale sporo pestek. I choć być może nie zachęca to do jej spożywania, to jednak gorzka pomarańcza charakteryzuje się zupełnie innymi, ważniejszymi walorami - prozdrowotnymi.