Spis treści: 01 Fusy z herbaty jako nawóz do roślin

02 Fusy z herbaty jako kosmetyki

03 Fusy z herbaty jako środek czystości

04 Co zrobić z fusami po herbacie?

Fusy z herbaty jako nawóz do roślin

Fusy z herbaty bogate są w wiele składników odżywczych i z powodzeniem można przygotować z nich nawóz do roślin, szczególnie tych wyjątkowo wrażliwych na choroby i osłabionych. Dostarczy on roślinom wielu substancji odżywczych, użyźni glebę i pomoże utrzymać optymalną wilgotność podłoża.

W fusach znajdziemy m.in.:

kwasy organiczne

przeciwbakteryjne garbniki

olejki eteryczne

azot

potas

magnes

fosfor

wapń

żelazo

Największe stężenie tych składników występuje w białej i zielonej herbacie, czarna ma ich zdecydowanie mniej.

Reklama

Fusy z herbaty możemy stosować do odżywiania zarówno roślin ogrodowych, jak i doniczkowych. W przypadku roślin ogrodowych wystarczy zakopać je w ziemi, tuż obok roślin. W przypadku kwiatów w doniczkach, należy wmieszać je w górną warstwę gleby lub umieścić na dnie doniczki np. podczas przesadzania kwiatów.

Z fusów możemy także przygotować nawóz w płynie. W tym celu należy zalać fusy letnią wodą i odstawić je na kilkanaście godzin. Tak przygotowaną miksturą można podlewać rośliny zarówno w domu, jak i w ogrodzie.

Zobacz również: Co można zrobić z fusami po kawie?

Fusy z herbaty jako kosmetyki

Tak w pięć minut nakłonisz dziecko do pójścia do szkoły. Ekspertka zdradza patent

"Magiczne" wywary do storczyków. Wystarczy kropla, a parapet utonie od kwiatów

Zawsze trzymaj kulkę z folii aluminiowej w pobliżu zlewu. Ten trik jest genialny!

Czy jajka powinno się myć? Większość Polaków popełnia ten błąd Fusy z herbaty warto wykorzystać także w domowej pielęgnacji - przygotować z nich można maseczkę do twarzy i płatki na spuchnięte oczy. Maseczkę do twarzy najlepiej przyrządzić z zielonej herbaty. W tym celu wystarczy zaparzyć jedną łyżkę herbaty w połowie szklanki, wystudzić i odcedzić napar, a na końcu dodać do niego pół dojrzałego banana i łyżkę jogurtu naturalnego.

Powstałą w tę sposób maseczkę należy nałożyć na twarz i zostawić na około 20 minut. Doskonale nawilża ona skórę, jest bogatym źródłem antyoksydantów i z powodzeniem mogą ją stosować nawet właścicielki cer bardzo wrażliwych.

By przygotować domowe płatki na opuchnięte i zmęczone oczy, wystarczy zaparzyć dwie torebki herbaty w połowie szklanki wrzątku. Gdy napar wystygnie, możemy włożyć go do lodówki do całkowitego schłodzenia, a następnie zanurzyć w nim dwa płatki kosmetyczne. Płatki kładziemy następnie na powieki i odpoczywamy przez około 20 minut.

Domowe płatki przeciw obrzękom zredukują opuchliznę oczu i przywrócą im blask. Jeszcze mocniej zadziała napar z herbaty rumiankowej o właściwościach przeciwzapalnych.

Zobacz również: Fusy z herbaty: Zastosowanie w ogrodzie

Fusy z herbaty jako środek czystości

Co ciekawe, fusy z herbaty sprawdzą się także do czyszczenia zaśniedziałych sztućców czy zardzewiałych przedmiotów. Wystarczy ponownie zalać fusy wodą i nasączyć nią szmatkę, którą później będziemy polerować i czyścić zabrudzone przedmioty.

Fusy z herbaty poradzą sobie także z kamiennym osadem w toalecie. Wystarczy wrzucić garść herbacianych liści do toalety, zostawić na ok. godzinę, po czym spłukać.

Zdjęcie Fusy z herbaty z powodzeniem można zastosować w pielęgnacji i prostych pracach domowych / INTERIA.PL

Co zrobić z fusami po herbacie?

Fusy po herbacie można wykorzystać także do przyrządzenia woreczków pochłaniających wilgoć i nieprzyjemny zapach. Takie woreczki warto włożyć np. do starych mebli, z których wydobywa się nieprzyjemny, ciężki aromat lub do przepoconych butów. W tym celu wystarczy zawiązać wysuszone liście herbaty w luźne woreczki i włożyć do środka. Liście mogą pochłaniać naprawdę spore ilości wilgoci, więc warto je regularnie wymieniać.

Istnieje jeszcze jeden prosty trik, który pozwoli nam wykorzystać fusy z herbaty. Wystarczy włożyć je do wielorazowej torebki do zaparzania i wykorzystać do gotowania… ryżu, szczególnie białego i basmati. Fusy pogłębią smak ryżu, należy tylko pamiętać, by wyjąć torebkę, gdy woda będzie bliska wygotowania się.

Zobacz również: Nigdy nie wyrzucaj torebek po herbacie. Mają świetne zastosowanie