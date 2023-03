Nigdy nie wyrzucaj torebek po herbacie. Mają świetne zastosowanie

Porady

Mogłoby się wydawać, że po zaparzeniu torebki z herbatą, jedyne co możemy z nią zrobić, to po prostu wyrzucić do kosza. Istnieje kilka powodów, by jednak tego nie robić. Torebkę po herbacie możemy z powodzeniem wykorzystać choćby podczas mycia naczyń.

Zdjęcie Zużyta torebka po herbacie przyda się m.in. podczas mycia naczyń / 123RF/PICSEL